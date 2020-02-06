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Дубинский: Я собрал файлики на судью Мазура. Пригодятся, учитывая наши будущие судебные тяжбы со Святашем

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что у него есть досье на судью Голосеевского районного суда Киева Юрия Мазура, который якобы действует в интересах бывшего нардепа Дмитрия Святаша. Дубинский сообщил, что Святаш собирается судиться с ним, и предположил, что дело может попасть именно к этому судье.

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Александр Дубинский: Я собрал все файлики. Пригодятся, опубликую, когда человек, который является вором, решит со мной судиться и использовать своих карманных судей
Александр Дубинский: Я собрал все файлики. Пригодятся, опубликую, когда человек, который является вором, решит со мной судиться и использовать своих карманных судей
Фото: Teletriumf / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил 5 февраля в своем YouTube, что против него подал иск в суд Бывший народный депутат от группы "Відродження" Дмитрий Святаш.

"Сегодня с удивлением узнал, что против меня в суд подал иск бывший член Партии регионов и депутат Святаш. Святаш, если вдруг вы забыли, это автобизнесмен, "Автоинвестстрой", он партнер [пятого президента Украины Петра] Порошенко, они вместе лоббировали повышенные пошлины на автомобили для того, чтобы производить, собирать, вернее – прикручивая колеса здесь к лоханке. Порошенко собирал "Богданы", Subaru, всякие Leaf, а этот собирал французские автомобили и ВАЗы", – рассказал политик.

Он напомнил, что для своего бизнеса Святаш взял кредит в "Укрсиббанке" на $100 млн и не вернул его, в результате имущество бизнесмена было конфисковано, а сам он объявлен в розыск.

"При этом умудряется подавать на меня в суд, требуя признать мою информацию о том, что он вор – хотя вот же бл...дь, вот все украденное! – недостоверной. Я думаю: ну, раз ты хочешь посудиться, я с удовольствием поучаствую в заседаниях суда, а пока расскажу вам, как Святаш подобные судебные заседания выигрывает. Примеры начал собирать, документики. И пример последний вам продемонстрирую. Голосеевский суд, судья [Юрий] Мазур, который раз 10 по искам, связанным с компанией Святаша, брал самоотвод – они пытались снять арест с имущества, которое они сп...здили. Брал самоотвод, а потом вдруг в конце января – х...як – и решился снять арест со здания в Киеве по адресу Балтийский переулок, 20. Там у Святаша огромный автосалон и торговая площадка", – заявил Дубинский.

Он утверждает, что собрал на Мазура досье и готов его опубликовать.

"Выяснилось, что судья Мазур мог быть даже причастен к тому, что получил денежное вознаграждение за снятие ареста. Потому что не уведомил о судебном заседании, на котором снимал арест в интересах Святаша, ни прокуратуру, ни исполнителей, никого. Ходят слухи – мне писали в комментариях, – что $200 тыс. мог за снятие этого ареста получить. Я, конечно, не свидетель, но дело в том, что уже открыто уголовное разбирательство в Госбюро расследований – превышение служебных полномочий, повлекшее вред (от трех до восьми лет лишения свободы) против вот этого самого судьи Мазура. То есть судья довольно примечательный", – отметил нардеп.

Политик добавил, что у него есть информация и о родственниках судьи.

"Если уж Святаш решит через судей решать свой иск со мной, то я буду про и судей рассказывать. Судья вот этот Мазур, который снимал арест в интересах Святаша, никому не сказав, ночью, бл...дь, с имущества арестованного, очень примечательный парень. Сестра – начальница 15-й нотариальной госконторы, отец – бывший госисполнитель, который связан с "ЛНР" через партнеров, а мама – бывшая судья Высшего специализированного суда. Я собрал все файлики, думаю – пригодятся, учитывая наши будущие судебные тяжбы с господином Святашем. Пригодятся, опубликую, чтобы в следующий раз, когда человек, который является вором, решит со мной судиться и решит использовать своих карманных судей любого суда – Голосеевского или какого-либо еще, – триста раз подумал и вспомнил, что дело ГБР я как депутат, обладающий функциями контроля, буду контролировать. Просто узнавать, что там и как, как успехи у Святаша", – предупредил Александр Дубинский.

ВИДЕО
Видео: DubinskyPro / YouTube

В описании к видео Дубинский опубликовал ссылку на документ со сведениями о судье.

8 октября 2019 года прокуратура Киева сообщила Святашу о подозрении в завладении 1,1 млрд грн средств "Укрсиббанка". По данным следствия, бывший нардеп в течение 2008–2018 годов, "действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний АИС, мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "Укрсиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб вышеуказанному банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн". В рамках этого уголовного производства были арестованы и переданы на ответственное хранение Нацагентству по розыску и управлению активами более 80% активов АИС.

9 октября Святашу объявили о подозрении в недостоверном декларировании: по данным НАБУ, экс-депутат не указал в электронных декларациях за 2015-й и 2016 годы факт наличия у него финансовых обязательств перед АО "Укрсиббанк" (в декларации за 2015 год – $149,97 тыс. и €149,66 тыс, а в декларации за 2016 год – $467,51 тыс. и €450,36 тыс.).

Национальное антикоррупционное бюро объявило экс-нардепа в розыск 8 ноября 2019 года.

Теги: Дмитрий Святаш, Голосеевский суд, Александр Дубинский, судья, АИС, ГБР
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