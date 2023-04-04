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Движение "Чесно" о законопроекте №5655: Имеет коррупционные риски и выгоден только застройщикам

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В "Чесно" заявили, что лоббисты закона нардеп и глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, вице-премьер по вопросам восстановления Александр Кубраков и его заместитель Наталья Козловская
В "Чесно" заявили, что лоббисты закона – нардеп и глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, вице-премьер по вопросам восстановления Александр Кубраков и его заместитель Наталья Козловская
Фото: chesno.org

Градостроительный законопроект №5655 имеет коррупционные риски и выгоден только застройщикам, авторы закона игнорируют критику общественного сектора и привлекают к поддержке сомнительные организации, заявило движение "Чесно" на своем официальном сайте.

"Мы прослеживаем линию манипуляций главных лоббистов реформы, которая подается как панацея для восстановления Украины. На самом же деле эта инициатива, разработанная закрытым способом, без привлечения ключевых стейкхолдеров, выгодна разве что застройщикам", – отмечают представители движения.

В "Чесно" говорят, что законодатели предлагают установить для застройщиков частный контроль – строительная компания сможет создать собственную фирму, которая и будет "контролировать" ее деятельность. Ни прокуратура, ни органы местного самоуправления не будут участвовать в этом. Также эксперты обращают внимание и на коррупционные риски при формировании Градостроительной палаты, которая примет на себя остальные контролирующие функции.

"Фактически при органе государственной власти образуют вспомогательный орган, наделенный правом выполнять надзорную функцию за деятельностью субъектов градостроительства. Структура и порядок формирования Градостроительной палаты также полны коррупционных опасностей и рисков злоупотреблений", – пишут эксперты.

В "Чесно" также говорят об отсутствии широкого обсуждения законопроекта перед вторым чтением и игнорировании позиции общественных организаций, настаивавших на ветировании и доработке проекта закона. В то же время инициаторы "градостроительной реформы" рассказывали о поддержке закона №5655 общественным сектором.

"На сайте "Слуги народа" при отсутствии официально обнародованного текста был ряд новостей в поддержку №5655. И такую поддержку давали организации с сомнительной репутацией. Несколько из них было из Харьковской области, и движение "Чесно" обнаружило связи их руководства со скандальным тамошним политиком [экс-мэром и экс-нардепом Михаилом] Добкиным. Так, письмо от "Регионального строительства" подписал Александр Харченко. Это харьковская организация, и Харченко – фигурант антикоррупционных расследований движения "Чесно". Он вместе с Михаилом Добкиным осуществлял дерибан земли", – отмечают в движении "Чесно".

В организации заявили, что лоббисты закона – нардеп и глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, вице-премьер по вопросам восстановления Александр Кубраков и его заместитель Наталья Козловская.

В "Чесно" также обращают внимание, что под петицией о ветировании закона быстро было собрано более 42 тыс. голосов, но эту петицию Банковая игнорирует уже больше 100 дней, хотя закон на рассмотрение дает не больше 10.

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов. Документ все еще находится на подписи у президента.

Теги: коррупция, строительство, Чесно, законопроект
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