В Украине отстраивать сельские дома будут при помощи онлайн-конструктора balbek bureau

Министерство будет способствовать использованию при восстановлении жилья онлайн-конструктора balbek bureau и сотрудничать с его разработчиком, отмечается в посте.

"Тысячи сельских домов пока повреждены или разрушены. Такие проекты, как онлайн-конструктор от balbek bureau, значительно упростят процесс восстановления домов и сэкономят средства пострадавшим", – рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Сообщается, что онлайн-решение бюро, созданное на основе исследований придомовых территорий, конфигураций и архитектурных особенностей разрушенных домов в селах Киевской области, может быть использовано для восстановления дома или проектирования нового. Исследование придомовых территорий, конфигураций домов, на основе которого был создан конструктор, осуществлялось balbek bureau в рамках экспедиции по 17 деоккупированным селам региона. Конструктор предлагает для выбора более 211 млн уникальных конфигураций домов для Киевской области.

balbek bureau – мастерская архитектуры и дизайна интерьера, которая занимается проектированием коммерческого, корпоративного и жилого пространства в Украине, Европе, США и Азии. Общая площадь объектов balbek bureau составляет 135 000 м2. С начала полномасштабного вторжения России команда бюро разработала ряд социальных инициатив RE:Ukraine System, в том числе систему временного жилья RE:Ukraine Housing и решение для защиты памятников RE:Ukraine Monuments.