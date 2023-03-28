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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине отстраивать сельские дома будут при помощи онлайн-конструктора balbek bureau

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В Киевской области оккупанты разрушили десятки тысяч объектов
В Киевской области оккупанты разрушили десятки тысяч объектов
Фото: depositphotos.com

Онлайн-конструктор RE:Ukraine Villages, который был разработан архитектурным бюро balbek bureau и упрощает восстановление сельских домов, будет использоваться при отстройке разрушенных строений в Киевской области. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры в Facebook.

Министерство будет способствовать использованию при восстановлении жилья онлайн-конструктора balbek bureau и сотрудничать с его разработчиком, отмечается в посте.

"Тысячи сельских домов пока повреждены или разрушены. Такие проекты, как онлайн-конструктор от balbek bureau, значительно упростят процесс восстановления домов и сэкономят средства пострадавшим", – рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Сообщается, что онлайн-решение бюро, созданное на основе исследований придомовых территорий, конфигураций и архитектурных особенностей разрушенных домов в селах Киевской области, может быть использовано для восстановления дома или проектирования нового. Исследование придомовых территорий, конфигураций домов, на основе которого был создан конструктор, осуществлялось balbek bureau в рамках экспедиции по 17 деоккупированным селам региона. Конструктор предлагает для выбора более 211 млн уникальных конфигураций домов для Киевской области. 

balbek bureau – мастерская архитектуры и дизайна интерьера, которая занимается проектированием коммерческого, корпоративного и жилого пространства в Украине, Европе, США и Азии. Общая площадь объектов balbek bureau составляет 135 000 м2. С начала полномасштабного вторжения России команда бюро разработала ряд социальных инициатив RE:Ukraine System, в том числе систему временного жилья RE:Ukraine Housing и решение для защиты памятников RE:Ukraine Monuments.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02yBBt3SqtTiGmcLghqyFXPAuDsffLd3es4ph8p2ZCZqUvACnjZuiJfdBA75y8f945l

Контекст:

В Киевской области оккупанты разрушили около 28 тыс. объектов, для восстановления инфраструктуры региона понадобится около 30 млрд грн. Такие цифры по состоянию на 1 ноября 2022 года привел глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

Он сообщил, что весной прошлого года правительство Украины выделило 400 млн грн для восстановления инфраструктуры, а также на выполнение первоочередных ремонтных работ в Киевской области, а в октябре – 600 млн грн на капитальное строительство.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства Денис Шмыгаль.

Теги: правительство, Министерство инфраструктуры, Киевская область, помощь, строительство, вторжение, ремонт, война России против Украины, архитектура, разрушения, дом, Алексей Кулеба, восстановление
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