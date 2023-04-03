В Бучанском районе при поддержке Венгрии открыли модульный детсад – Киевская ОВА

Об этом 3 апреля сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

Отмечается, что заведение посетила иностранная делегация, в частности заместитель министра иностранных дел и торговли Венгрии Левенте Мадьяр.

"Образовательное учреждение рассчитано на одновременное обучение 55 детей. Оно полностью обеспечено необходимой мебелью, кухней и генератором", – сказано в сообщении.

Строительство модульного детсада было осуществлено при финансовой поддержке правительства Венгрии.

"Невероятно приятно видеть счастливые глаза маленьких украинцев, которые, несмотря на войну, могут продолжать обучение. Модульный сад – это только первый, временный этап. Следующим будет полное и комплексное восстановление всех социальных учреждений. В частности, и учебного заведения в Загальцах, – отметил врио главы ОВА Дмитрий Назаренко. – Спасибо за помощь нашим зарубежным партнерам, которые не остаются в стороне, а всячески помогают в восстановлении Киевской области".

Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 года большая часть Бучанского района была оккупирована, в частности – Загальцы. 2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков.

По данным Минобразования, с начала войны от бомбардировок и обстрелов оккупантов пострадали 3185 учреждений образования Украины, 330 из них разрушены полностью.