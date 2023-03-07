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В минобороны Венгрии заявили, что тренируют украинских военных медиков

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В Венгрии признали, что участвуют в подготовке украинских военных медиков "для гуманитарных целей"
В Венгрии признали, что участвуют в подготовке украинских военных медиков "для гуманитарных целей"
Фото: depositphotos.com

В министерстве обороны Венгрии подтвердили, что страна не отправляет в Украину ни оружие, ни солдат, однако участвует в подготовке военных медиков. Об этом пишет 24.hu.

Днем 7 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что украинские военные проходят обучение в Венгрии. Это вызвало ажиотаж, поскольку Венгрия с самого начала войны не оказывает Украине военную помощь.

После этого в минобороны Венгрии уточнили, что все еще не поменяли своей позиции по поводу отправки оружия или солдат в Украину.

"Тем не менее как соседняя страна в рамках крупнейшей гуманитарной акции в истории страны Венгрия помогает попавшим в беду и нуждающимся в помощи, в духе этого мы оказывали помощь в госпитальном уходе за ранеными украинскими солдатами, а вооруженные силы Венгрии также участвуют в подготовке украинских военных медиков для гуманитарных целей", – сказали журналистам в министерстве.

Контекст:

Венгрия – единственная страна НАТО, не одобрившая поставки оружия Украине для борьбы против РФ. Страна также отказалась участвовать в европейской тренировочной миссии для украинских военнослужащих и заявила, что не станет ее финансировать.

Кроме того, власти Венгрии регулярно выступают с пророссийскими заявлениями в отношении Украины, блокируют санкции против РФ и критикуют Украину.

Например, премьер страны Виктор Орбан сказал в июле 2022-го, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство". А 14 октября Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, армия, война, Венгрия, Минобороны, война России против Украины, медики, военнослужащий
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