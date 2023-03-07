В минобороны Венгрии заявили, что тренируют украинских военных медиков

Днем 7 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что украинские военные проходят обучение в Венгрии. Это вызвало ажиотаж, поскольку Венгрия с самого начала войны не оказывает Украине военную помощь.
После этого в минобороны Венгрии уточнили, что все еще не поменяли своей позиции по поводу отправки оружия или солдат в Украину.
"Тем не менее как соседняя страна в рамках крупнейшей гуманитарной акции в истории страны Венгрия помогает попавшим в беду и нуждающимся в помощи, в духе этого мы оказывали помощь в госпитальном уходе за ранеными украинскими солдатами, а вооруженные силы Венгрии также участвуют в подготовке украинских военных медиков для гуманитарных целей", – сказали журналистам в министерстве.
Венгрия – единственная страна НАТО, не одобрившая поставки оружия Украине для борьбы против РФ. Страна также отказалась участвовать в европейской тренировочной миссии для украинских военнослужащих и заявила, что не станет ее финансировать.
Кроме того, власти Венгрии регулярно выступают с пророссийскими заявлениями в отношении Украины, блокируют санкции против РФ и критикуют Украину.
Например, премьер страны Виктор Орбан сказал в июле 2022-го, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство". А 14 октября Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину.