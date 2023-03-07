В минобороны Венгрии заявили, что тренируют украинских военных медиков

В Венгрии признали, что участвуют в подготовке украинских военных медиков "для гуманитарных целей" Фото: depositphotos.com

Днем 7 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что украинские военные проходят обучение в Венгрии. Это вызвало ажиотаж, поскольку Венгрия с самого начала войны не оказывает Украине военную помощь.

После этого в минобороны Венгрии уточнили, что все еще не поменяли своей позиции по поводу отправки оружия или солдат в Украину.

"Тем не менее как соседняя страна в рамках крупнейшей гуманитарной акции в истории страны Венгрия помогает попавшим в беду и нуждающимся в помощи, в духе этого мы оказывали помощь в госпитальном уходе за ранеными украинскими солдатами, а вооруженные силы Венгрии также участвуют в подготовке украинских военных медиков для гуманитарных целей", – сказали журналистам в министерстве.