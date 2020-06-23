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Экономист Гуриев: Средний диктатор управляет страной восемь – девять лет. Это очень опасная работа, многие не доживают до старости

В мировой практике были случаи, когда прочный режим автократии в той или иной стране разваливался за пару дней, напомнил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский ученый, профессор экономики парижского Института политических исследований, политэмигрант Сергей Гуриев, комментируя длительный срок управления Россией Владимиром Путиным.

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Гуриев: С Путиным я бы не стал делать никаких прогнозов
Гуриев: С Путиным я бы не стал делать никаких прогнозов
Скриншот: вДудь / YouTube

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский ученый, профессор экономики парижского Института политических исследований, политэмигрант Сергей Гуриев высказал мнение, что сложно делать прогнозы относительно дальнейшего будущего в недемократических странах.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном сроке правления президента РФ Владимира Путина в РФ, Гуриев сказал: "Эти прогнозы очень трудно делать. Если вы меня спросите: "В Америке [Дональд] Трамп навсегда?" – я скажу: "Я не знаю, кто выиграет выборы в 2020 году, но в 2024 году будет точно другой президент". В демократических странах очень легко предсказывать. В недемократических странах – очень трудно".

Он напомнил, что лидеры некоторых государств правили по 40 лет.

"Средний диктатор в мире управляет страной восемь – девять лет. В некотором смысле это очень опасная работа. Многие диктаторы не доживают до старости. Поэтому я бы не стал делать никаких прогнозов. Иногда кажется, что режим абсолютно прочен, а потом оказывается, что он разваливается за пару дней. Угадать невозможно. Вы, очевидно, помните судьбу румынского режима, помните "арабскую весну", где разными способами были изменены политические системы целого ряда стран", – сказал Гуриев.

Он обратил внимание, что "арабская весна" началась в Тунисе с самосожжения уличного торговца, после чего многолетний режим в стране развалился в течение нескольких недель.

Экономист Гуриев: Россия развязала агрессивную войну против Украины. Это уголовное преступление. Я как российский гражданин чувствую ответственность за это. Читайте полную версию интервью

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, демократия, диктатор, Сергей Гуриев
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