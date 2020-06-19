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Песков: Путин не может играть на Трампе, как на скрипке

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно высказывался об американском коллеге Дональде Трампе и не считает, что им можно манипулировать.

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Песков (на фото) прокомментировал интервью Болтона
Песков (на фото) прокомментировал интервью Болтона
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин не считает, что может манипулировать президентом США Дональдом Трампом. Об этом 19 июня заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя высказывания бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, сообщило агентство РБК

"Он не считает американского коллегу таковым. Путин не может играть на Трампе, как на скрипке", – сказал Песков.

То, что Путин думает о Трампе, он сам неоднократно говорил в своих интервью, добавил пресс-секретарь российского президента. 

Lenta.ru напомнила, что Трамп и Путин в общей сложности встречались шесть раз, но полноформатные переговоры между ними были лишь однажды – в июле 2018 года в Хельсинки.

18 июня Болтон дал интервью американскому телеканалу ABC News. По мнению бывшего советника Трампа, Путин считает, что может играть на нынешнем американском президенте, как на скрипке, и не воспринимает как серьезного противника. Болтон рассказал, что лидеры России, Китая и КНДР всегда стремились проводить встречи с Трампом один на один, без советников, чтобы льстить президенту США и манипулировать им.

Болтон пообщался с журналистами за несколько дней до выхода его книги The Room Where It Happened ("Комната, где это произошло") – ее релиз запланирован на 23 июня. В книге Болтон описал 17 месяцев работы в Белом доме. Издательство Simon & Schuster заявило 10 июня, что перед выпуском книги автор в течение нескольких месяцев вместе с Советом национальной безопасности США вносил в нее изменения. 

16 июня администрация Трампа подала судебный иск против Болтона, требуя запретить печать мемуаров. Президент США пригрозил бывшему советнику "очень серьезными криминальными проблемами", если книга таки будет опубликована.

Болтон был советником президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года. По словам Трампа, причиной отставки стали допущенные Болтоном "очень большие ошибки" и неумение находить общий язык с коллегами по администрации. 

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Джон Болтон
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