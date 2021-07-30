Экс-директора Института агроэкологии приговорили к восьми годам тюрьмы

Фурдычко задержали в декабре 2017-го, за день до Нового года Фото: Орест Фурдичко / Facebook

Суд также на три года лишил экс-директора института права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, и постановил конфисковать имущество.

Приговор суда может быть оспорен в течение 30 дней.

В САП напомнили, что директора института задержали в декабре 2017 года недалеко от его работы сразу после получения им первой части взятки – $300 тыс. Всего сумма взятки составляла $500 тыс.

Следствие установило, что чиновник требовал и получил деньги за выделение под строительство земельных участков, принадлежащих институту (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).