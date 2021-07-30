Экс-директора Института агроэкологии приговорили к восьми годам тюрьмы

Суд также на три года лишил экс-директора института права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, и постановил конфисковать имущество.
Приговор суда может быть оспорен в течение 30 дней.
В САП напомнили, что директора института задержали в декабре 2017 года недалеко от его работы сразу после получения им первой части взятки – $300 тыс. Всего сумма взятки составляла $500 тыс.
Следствие установило, что чиновник требовал и получил деньги за выделение под строительство земельных участков, принадлежащих институту (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
В 1990 – 1997 годах Фурдычко был депутатом Львовского облсовета, впоследствии возглавлял облсовет. В 1998 – 2002 годах был народным депутатом Украины, позже работал на руководящих должностях в Госкомитете лесного хозяйства Украины и в Министерстве охраны окружающей среды. В мае 2017 года получил орден князя Ярослава Мудрого V степени.
НАБУ задержало Фурдычко 30 декабря 2017 года. Согласно материалам дела, Фурдычко, действуя в сговоре с бывшим директором предприятия "Сател Украинка", требовал от основателя компании вознаграждение в общей сумме $500 тыс. за то, чтобы не разрывать договор совместной деятельности по строительству жилого комплекса на земельном участке института.
1 января Соломенский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн. По информации издания "Слово и дело", Фурдычко внес залог и вышел из СИЗО.
Так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко рассказывал, что доказательная база в этом деле была собрана правоохранителями "в рекордные сроки" – за 48 часов. Шевченко пояснял, что в этом "заслуга" самого чиновника – тот "поставил условие, чтобы взятку ему передали непременно до Нового года".