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Экс-директора Института агроэкологии приговорили к восьми годам тюрьмы

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Фурдычко задержали в декабре 2017-го, за день до Нового года
Фурдычко задержали в декабре 2017-го, за день до Нового года
Фото: Орест Фурдичко / Facebook

Высший антикоррупционный суд 30 июля приговорил бывшего директора Института агроэкологии и природопользования НААН Украины Ореста Фурдычко к восьми годам лишения свободы за взяточничество. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

Суд также на три года лишил экс-директора института права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, и постановил конфисковать имущество.

Приговор суда может быть оспорен в течение 30 дней.

В САП напомнили, что директора института задержали в декабре 2017 года недалеко от его работы сразу после получения им первой части взятки – $300 тыс. Всего сумма взятки составляла $500 тыс.

Следствие установило, что чиновник требовал и получил деньги за выделение под строительство земельных участков, принадлежащих институту (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

В 1990 – 1997 годах Фурдычко был депутатом Львовского облсовета, впоследствии возглавлял облсовет. В 1998 – 2002 годах был народным депутатом Украины, позже работал на руководящих должностях в Госкомитете лесного хозяйства Украины и в Министерстве охраны окружающей среды. В мае 2017 года получил орден князя Ярослава Мудрого V степени.

НАБУ задержало Фурдычко 30 декабря 2017 года. Согласно материалам дела, Фурдычко, действуя в сговоре с бывшим директором предприятия "Сател Украинка", требовал от основателя компании вознаграждение в общей сумме $500 тыс. за то, чтобы не разрывать договор совместной деятельности по строительству жилого комплекса на земельном участке института.

1 января Соломенский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн. По информации издания "Слово и дело", Фурдычко внес залог и вышел из СИЗО

Так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко рассказывал, что доказательная база в этом деле была собрана правоохранителями "в рекордные сроки" – за 48 часов. Шевченко пояснял, что в этом "заслуга" самого чиновника – тот "поставил условие, чтобы взятку ему передали непременно до Нового года".

Теги: коррупция, тюрьма, приговор, взятка, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, имущество, конфискация, Орест Фурдычко, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС
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