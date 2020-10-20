Экс-главе налоговой Верланову сообщили о подозрении

Бывшего главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова подозревают в незаконной отмене налогового уведомления-решения, из-за чего государство недополучило более 2 млрд грн налогов.

Бывшему председателю Государственной налоговой Украины Сергею Верланову объявили подозрение в злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Следствие установило, что бывший председатель налоговой незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины была доначислена рентная плата за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны. Таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.

Верланов в своем Facebook отметил, что все обвинения против него являются безосновательными, а прокуратура выполняет заказ политиков.

Кабинет Министров Украины 24 апреля уволил Верланова с должности начальника Государственной налоговой службы. Верланов считает, что его увольнение было исключительно политическим решением, его он оспаривает в суде.

16 октября главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, ссылаясь на источники, заявил, что СБУ готовит задержание Верланова в рамках уголовного производства, связанного "с оптимизацией налогов компанией "АрселорМиттал". Официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало.

Сам Верланов новость о своем возможном задержании считает "попыткой личной мести".