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Экс-нардеп Артеменко, которого Порошенко лишил гражданства, подал в суд на комиссию при президенте

В апреле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко лишил бывшего народного депутата Андрея Артеменко украинского гражданства. Теперь экс-нардеп через суд требует признать это решение незаконным.

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В 2019 году Артеменко заявил, что планирует вернуться в Украину
В 2019 году Артеменко заявил, что планирует вернуться в Украину
Фото: Andrii Artemenko / Facebook

Бывший нардеп Андрей Артеменко подал иск в Окружной административный суд Киева против комиссии по вопросам гражданства при президенте из-за лишения его украинского гражданства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Третьими лицами в этом деле выступают президент и Государственная миграционная служба. Артеменко просит суд признать незаконными действия комиссии, которая предложила тогдашнему президенту Петру Порошенко удовлетворить представление миграционной службы от 21 апреля 2017 года о лишении экс-нардепа гражданства Украины.

По мнению Артеменко, комиссия грубо нарушила процедуру рассмотрения представления миграционной службы. Сейчас суд решает, открывать ли производство по этому делу.

Также Артеменко требует обязать комиссию не позднее 30 дней после вступления в законную силу решения по делу провести проверку представления Государственной миграционной службы о потере гражданства.

Адвокат Артеменко Виталий Сердюк сообщил в Facebook, что Государственное бюро расследований 11 августа возбудило производство против Порошенко, экс-генпрокурора Юрия Луценко и должностных лиц миграционной службы из-за лишения Артеменко гражданства.

"Власть использовала сфальсифицированные документы и скрыла имеющиеся в комиссии по вопросам гражданства и ГМС доказательства отказа Артеменко от канадского гражданства еще в 2014 году, задолго до избрания народным депутатом", – отметил Сердюк.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10219808332491414&id=1012672209

Артеменко был народным депутатом Украины в 2014–2017 году. Избрался в парламент по спискам Радикальной партии Олега Ляшко.

Политик прославился в феврале 2017 году, когда американская газета The New York Times написала, что Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы. По данным газеты, план предусматривал вывод российских войск с востока Украины и проведение всеукраинского референдума, на который вынесут вопрос о сдаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. Издание Buzzfeed выяснило, что Артеменко пытался передать свой план в администрацию президента США Дональда Трампа через девелопера Феликса Саттера, который много лет сотрудничает с американской разведкой.

Артеменко заявил, что план разрабатывала группа депутатов из разных парламентских фракций, но отрицал, что в его концепции упоминалась передача Крыма в аренду.

21 февраля 2017 года Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.

Во время скандала стало известно, что у Артеменко с 2005 года есть гражданства Канады. По этой причине 30 апреля 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства Артеменко, после чего Верховная Рада лишила его мандата. Высший админсуд признал законным решение президента.

В 2019 году Артеменко заявил, что планирует вернуться в Украину"Я поехал с семьей отдыхать в США в 2017 году. Во время переезда я узнал, что меня лишили гражданства и аннулировали паспорт. Поэтому не было технической возможности вернуться в Украину", – сказал он.

По данным издания LIGA.net, после избрания Владимира Зеленского президентом Артеменко обратился к нему с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

Теги: Петр Порошенко, Украина, гражданство, народные депутаты, Андрей Артеменко
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