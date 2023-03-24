Экс-нардеп Кузьмин заочно арестован по подозрению в госизмене – ГБР

По данным досудебного расследования, депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине, отметили в ГБР.

"В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. Ее целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного воздействия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства", – говорится в сообщении.

Действия Кузьмина квалифицированы по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.