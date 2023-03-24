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Экс-нардеп Кузьмин заочно арестован по подозрению в госизмене – ГБР

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Кузьмина подозревают в государственной измене, его гражданство прекращено
Кузьмина подозревают в государственной измене, его гражданство прекращено
Фото: renatkuzmin.com

Суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога бывшему народному депутату Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренату Кузьмину. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По данным досудебного расследования, депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине, отметили в ГБР.

"В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. Ее целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного воздействия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства", – говорится в сообщении.

Действия Кузьмина квалифицированы по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества. 

Контекст:

Кузьмину 55 лет. Он уроженец Донецка. В Верховную Раду ІХ созыва прошел по списку ОПЗЖ. Нардеп фигурирует в списке политиков, поддержавших агрессию РФ против Украины, который составило издание "Детектор медиа".

В частности, 25-го и 26 февраля, в начале полномасштабного вторжения РФ, Кузьмин опубликовал в Facebook и на своем сайте тексты, в которых обвинял Украину в начале войны на Донбассе в 2014 году, критиковал раздачу оружия в Киеве, оправдывал убийство россиянами гражданских, требовал "денацификации и дебандеризации" в Украине. 

5 октября 2022 года ГБР и Офис генпрокурора объявили Кузьмину о подозрении в государственной измене. Где он находится, следствие не установило, отмечали тогда в ГБР. 

10 января 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что прекратил гражданство Украины Рената Кузьмина.

13 января Верховная Рада проголосовала за лишение мандата пяти нардепов, в том числе Кузьмина.

Теги: пропаганда, арест, Ренат Кузьмин, госизмена, Государственное бюро расследований, война России против Украины, ОПЗЖ, ГБР
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