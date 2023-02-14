Экс-первый замминистра экономики Кудин перешел на работу в "Укрнафту"

В пятницу, 10 февраля, Кабмин уволил Кудина из Минэкономики, сообщал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Продолжаем строить dream team "Укрнафти". Наша команда пополнилась еще одним сильным игроком. Денис Кудин возглавил направление стратегии, развития и взаимодействия с государственными органами власти. Имели хороший опыт совместной работы в прошлом. Уверен, сделаем много полезного и сейчас", – написал Корецкий.
Сам Кудин уточнил в Facebook, что в сфере его ответственности будут проекты развития и привлечения инвестиций по всей цепи создания добавленной стоимости, корпоративной стратегии и связей с органами государственной власти.
"У Украины огромные залежи нефти, но при этом она остается нетто-импортером светлых нефтепродуктов. Хочу верить, что вместе мы сможем изменить этот тренд в долгосрочной перспективе. Что касается срочных задач, должны делать все, чтобы Вооруженные силы Украины и дальше были с горючим", – написал он.
"Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. В ноябре 2022 года "Укрнафта" и "Укртатнафта" были национализированы. Обе компании возглавил Сергей Корецкий, бывший генеральный директор топливной компании WOG.
Кудин с 2013 по 2018 годы тоже работал в этой компании. Он прошел путь от заместителя гендиректора по управлению персоналом до директора по розничным продажам WOG.
В январе 2018 года Кудин уволился ради учебы. Он получил степень MBA в Лондонской бизнес-школе и бизнес-школе Колумбийского университета города Нью-Йорка.
В июле 2020 года Кудин был назначен заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины, который тогда возглавлял Дмитрий Сенниченко. А в ноябре 2021 года Кудин стал первым заместителем министра экономики Украины.