Экс-первый замминистра экономики Кудин перешел на работу в "Укрнафту"

Кудин возглавил направление стратегии, развития и взаимодействия с государственными органами власти в "Укрнафті" Фото: Денис Кудин / Facebook

В пятницу, 10 февраля, Кабмин уволил Кудина из Минэкономики, сообщал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Продолжаем строить dream team "Укрнафти". Наша команда пополнилась еще одним сильным игроком. Денис Кудин возглавил направление стратегии, развития и взаимодействия с государственными органами власти. Имели хороший опыт совместной работы в прошлом. Уверен, сделаем много полезного и сейчас", – написал Корецкий.

Сам Кудин уточнил в Facebook, что в сфере его ответственности будут проекты развития и привлечения инвестиций по всей цепи создания добавленной стоимости, корпоративной стратегии и связей с органами государственной власти.

"У Украины огромные залежи нефти, но при этом она остается нетто-импортером светлых нефтепродуктов. Хочу верить, что вместе мы сможем изменить этот тренд в долгосрочной перспективе. Что касается срочных задач, должны делать все, чтобы Вооруженные силы Украины и дальше были с горючим", – написал он.