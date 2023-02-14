ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Экс-первый замминистра экономики Кудин перешел на работу в "Укрнафту"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кудин возглавил направление стратегии, развития и взаимодействия с государственными органами власти в "Укрнафті"
Кудин возглавил направление стратегии, развития и взаимодействия с государственными органами власти в "Укрнафті"
Фото: Денис Кудин / Facebook

Денис Кудин, занимавший должность первого заместителя министра экономики Украины, стал исполнительным вице-президентом по вопросам корпоративной стратегии и развития в ПАО "Укрнафта". Об этом написал в Facebook 14 февраля гендиректор "Укрнафти" Сергей Корецкий.

В пятницу, 10 февраля, Кабмин уволил Кудина из Минэкономики, сообщал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. 

"Продолжаем строить dream team "Укрнафти". Наша команда пополнилась еще одним сильным игроком. Денис Кудин возглавил направление стратегии, развития и взаимодействия с государственными органами власти. Имели хороший опыт совместной работы в прошлом. Уверен, сделаем много полезного и сейчас", – написал Корецкий.

https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page/posts/pfbid0ZFDQWhn1sHDgr8UR4x3XEc5vMQfaDv74UifNQ6Jyx4sRMQC7Q1pj96yGf6FLYZFul

Сам Кудин уточнил в Facebook, что в сфере его ответственности будут проекты развития и привлечения инвестиций по всей цепи создания добавленной стоимости, корпоративной стратегии и связей с органами государственной власти.

"У Украины огромные залежи нефти, но при этом она остается нетто-импортером светлых нефтепродуктов. Хочу верить, что вместе мы сможем изменить этот тренд в долгосрочной перспективе. Что касается срочных задач, должны делать все, чтобы Вооруженные силы Украины и дальше были с горючим", – написал он.

Контекст:

"Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. В ноябре 2022 года "Укрнафта" и "Укртатнафта" были национализированы. Обе компании возглавил Сергей Корецкий, бывший генеральный директор топливной компании WOG.

Кудин с 2013 по 2018 годы тоже работал в этой компании. Он прошел путь от заместителя гендиректора по управлению персоналом до директора по розничным продажам WOG.

В январе 2018 года Кудин уволился ради учебы. Он получил степень MBA в Лондонской бизнес-школе и бизнес-школе Колумбийского университета города Нью-Йорка.

В июле 2020 года Кудин был назначен заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины, который тогда возглавлял Дмитрий Сенниченко. А в ноябре 2021 года Кудин стал первым заместителем министра экономики Украины.

Теги: Министерство экономики, Укрнафта, увольнение, нефтепродукты, назначение, топливо, Денис Кудин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
44-летняя Ани Лорак снялась в обнимку со своим тренером по медитациям и призналась ему в любви. Он проигнорировал. Фото
44-летняя Ани Лорак снялась в обнимку со своим тренером по медитациям и призналась ему в любви. Он проигнорировал. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото
Бэнкси опубликовал новую работу. На ней изображена девушка с выбитым зубом и запертый в холодильнике мужчина. Фото
Бэнкси опубликовал новую работу. На ней изображена девушка с выбитым зубом и запертый в холодильнике мужчина. Фото
Галина ГРИШИНА
В сети показали лицо 53-летней Лопес вблизи. Фото
В сети показали лицо 53-летней Лопес вблизи. Фото
"Жду встречи, как "леопардов". Сервис для проверки контрагентов опубликовал шуточные валентинки от Залужного, Буданова, Джонсона и Зеленской
"Жду встречи, как "леопардов". Сервис для проверки контрагентов опубликовал шуточные валентинки от Залужного, Буданова, Джонсона и Зеленской
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в кроп-топе и лосинах показала свой прыжок в замедленной съемке
Бех-Романчук в кроп-топе и лосинах показала свой прыжок в замедленной съемке
Dantes после развода с Дорофеевой обратился к своей новой избраннице
Dantes после развода с Дорофеевой обратился к своей новой избраннице
Галина ГРИШИНА
Резников – в желтом, Остин – в синем. Министр обороны Украины и глава Пентагона появились на публике в галстуках цветов украинского флага
Резников – в желтом, Остин – в синем. Министр обороны Украины и глава Пентагона появились на публике в галстуках цветов украинского флага
Галина ГРИШИНА
"Это вкус любви". Украинский кулинар поделился рецептом чизкейка с хрустящей корочкой
"Это вкус любви". Украинский кулинар поделился рецептом чизкейка с хрустящей корочкой
"С вас $100!" Сын Пугачевой и Галкина проделал цирковой трюк
"С вас $100!" Сын Пугачевой и Галкина проделал цирковой трюк
Потап впервые после слухов о расставании с Каменских рассказал, как относится к жене. Она публично отреагировала
Потап впервые после слухов о расставании с Каменских рассказал, как относится к жене. Она публично отреагировала
Галина ГРИШИНА
Хайек показала, как танцует сальсу на вечеринке. Видео
Хайек показала, как танцует сальсу на вечеринке. Видео
"Болезни, землетрясения, война… Что там дальше еще у нас, какие "сюрпризы"?" Дорофеева показала свой автомобиль и обратилась к подписчикам
"Болезни, землетрясения, война… Что там дальше еще у нас, какие "сюрпризы"?" Дорофеева показала свой автомобиль и обратилась к подписчикам
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра
Умер младший брат Шэрон Стоун. Полтора года назад он похоронил своего 11-месячного сына
Умер младший брат Шэрон Стоун. Полтора года назад он похоронил своего 11-месячного сына
Галина ГРИШИНА
Теннисист Стаховский: Я выступал за сборную 16 лет. Для меня "гимн" и "Украина" не пустые слова. Меня можно назвать националистом
Теннисист Стаховский: Я выступал за сборную 16 лет. Для меня "гимн" и "Украина" – не пустые слова. Меня можно назвать националистом
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса (266883)
2
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина (76004)
3
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео (55208)
4
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции (53599)
5
Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео (47174)
6
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото (37574)
7
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети (33913)
8
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы (24583)
 
 
 
 