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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нефтяную компанию национализировали за отказ передать нефтепродукты армии – Офис президента

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Шурма: Все абсолютно прозрачно и не надо спекулировать на законе о военном положении
Шурма: Все абсолютно прозрачно и не надо спекулировать на законе о военном положении
Фото: Ростислав Шурма / Facebook

Единственной причиной изъятия в ноябре 2022 года в госсобственность нескольких украинских предприятий была угроза национальной безопасности. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма сообщил 18 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в случае с изъятием нефтяной компании она отказала в поставках нефтепродуктов украинской армии, в случае моторостроительной компании – это предприятие поставляло двигатели стране-агрессору.

"Единственная причина, почему был применен закон о военном положении в отношении отдельных компаний, – огромный риск для национальной безопасности. Все абсолютно прозрачно и не надо спекулировать на законе о военном положении: он будет применяться только в случаях риска национальной безопасности. И будет применяться немедленно", – подчеркнул Шурма.

Замглавы ОП добавил, что завод по строительству грузовиков, который также был передан государству, в течение 10 лет либо не производил военных грузовиков, либо производил их в объеме нескольких десятков, тогда как украинская армия – это 40 тыс. грузовиков.

В своем выступлении замглавы ОП не произнес конкретных названий компаний. Однако 7 ноября стало известно, что властями было принято решение о принудительном отчуждении в собственность Украины акций пяти компаний: "Укрнафти", "Укртатнафти", "Мотор Січі", "АвтоКрАЗа" и "Запорожтрансформатора".

Контекст:

7 ноября секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что решение о принудительном изъятии акций пяти предприятий стратегического значения было принято 5 ноября во время заседания ставки верховного главнокомандующего. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что пять изъятых в Украине стратегических предприятий круглосуточно будут работать на оборону.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября сообщил, что решение продиктовано военной необходимостью и было согласовано на заседании ставки верховного главнокомандующего. "Некоторые из них почти не работали. Теперь будут работать все. На оборону. Это ремонт и производство техники, обеспечение сил обороны, работа по восстановлению нашей инфраструктуры. Комплексная задача, которую можно выполнить только через систему военно-государственного управления. Я не исключаю и других подобных решений", – сказал Зеленский.

Теги: Давос, Швейцария, Укрнафта, Мотор Січ, нефтепродукты, Офис президента Украины, АвтоКрАЗ, Ростислав Шурма
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