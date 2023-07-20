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Ермак о проведении выборов в "Дії": Нужно, чтобы сегодня люди это поддержали

Многие страны, которые являются очень передовыми, показали, что голосование онлайн возможно, отметил Ермак
Многие страны, которые являются очень передовыми, показали, что голосование онлайн возможно, отметил Ермак
Фото: president.gov.ua

В Украине пройдут парламентские и президентские выборы, как только появится такая возможность. Об этом в интервью LB.ua, опубликованном 20 июля, сказал глава ОПУ Андрей Ермак.

Его спросили, можно ли уже "пугать людей" голосованием в "Дії".

"Мне кажется, многие страны, которые являются очень передовыми, показали, что это [голосование онлайн] возможно. Но действительно – нужно, чтобы сегодня люди это поддержали, – ответил Ермак. – Вы знаете, когда создавалась "Дія", люди не верили, что это возможно. Сегодня с нас берут пример многие страны. Сегодня "Дія" является таким украинским брендом, который вспоминают практически все лидеры".

Комментируя возможность проведения выборов в Украине, Ермак указал, что "у нас идет война", в стране – "военное время".

"О каких выборах мы можем сейчас говорить, когда сегодня, по Конституции, мы не можем проводить выборы?" – подчеркнул глава ОПУ.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал в интервью, которое вышло 4 февраля, что цели проводить выборы с помощью "Дії" нет.

"Чтобы делать онлайн-выборы, нужны невероятное доверие к власти, правоохранительным органам, судебной системе и к электронной системе и высокий уровень цифровых навыков у населения. Если все эти компоненты будут вместе и будет доверие друг к другу, тогда можно строить электронные выборы. Поэтому нужно строить эти институты. Мы также этим занимаемся", – отметил он.

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

Контекст:

Глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева говорила 15 мая, что Украина стремится провести парламентские и президентские выборы согласно "обычному календарю". "То есть 2024 год, как запланировано, – это год президентских и парламентских выборов, а 2025-й – год местных выборов", – сказала она, сообщает "Европейская правда".

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс в интервью "Европейской правде", которое вышло 16 апреля, высказал мнение, что Украина должна провести парламентские и президентские выборы даже при условии военного положения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя заявление Кокса, отметил, что с датами выборов Украина "разберется самостоятельно – согласно нашим законам и согласно нашей Конституции".

По мнению спикера Рады Руслана Стефанчука, "наиболее мудрое решение – провести выборы сразу после завершения военного положения".

Теги: Украина, выборы, голосование, интервью, Офис президента Украины, Андрей Ермак, приложение Дія
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