Ермак о проведении выборов в "Дії": Нужно, чтобы сегодня люди это поддержали

Его спросили, можно ли уже "пугать людей" голосованием в "Дії".
"Мне кажется, многие страны, которые являются очень передовыми, показали, что это [голосование онлайн] возможно. Но действительно – нужно, чтобы сегодня люди это поддержали, – ответил Ермак. – Вы знаете, когда создавалась "Дія", люди не верили, что это возможно. Сегодня с нас берут пример многие страны. Сегодня "Дія" является таким украинским брендом, который вспоминают практически все лидеры".
Комментируя возможность проведения выборов в Украине, Ермак указал, что "у нас идет война", в стране – "военное время".
"О каких выборах мы можем сейчас говорить, когда сегодня, по Конституции, мы не можем проводить выборы?" – подчеркнул глава ОПУ.
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал в интервью, которое вышло 4 февраля, что цели проводить выборы с помощью "Дії" нет.
"Чтобы делать онлайн-выборы, нужны невероятное доверие к власти, правоохранительным органам, судебной системе и к электронной системе и высокий уровень цифровых навыков у населения. Если все эти компоненты будут вместе и будет доверие друг к другу, тогда можно строить электронные выборы. Поэтому нужно строить эти институты. Мы также этим занимаемся", – отметил он.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
Глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева говорила 15 мая, что Украина стремится провести парламентские и президентские выборы согласно "обычному календарю". "То есть 2024 год, как запланировано, – это год президентских и парламентских выборов, а 2025-й – год местных выборов", – сказала она, сообщает "Европейская правда".
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс в интервью "Европейской правде", которое вышло 16 апреля, высказал мнение, что Украина должна провести парламентские и президентские выборы даже при условии военного положения.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя заявление Кокса, отметил, что с датами выборов Украина "разберется самостоятельно – согласно нашим законам и согласно нашей Конституции".
По мнению спикера Рады Руслана Стефанчука, "наиболее мудрое решение – провести выборы сразу после завершения военного положения".