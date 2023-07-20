Ермак о проведении выборов в "Дії": Нужно, чтобы сегодня люди это поддержали

Многие страны, которые являются очень передовыми, показали, что голосование онлайн возможно, отметил Ермак Фото: president.gov.ua

Его спросили, можно ли уже "пугать людей" голосованием в "Дії".

"Мне кажется, многие страны, которые являются очень передовыми, показали, что это [голосование онлайн] возможно. Но действительно – нужно, чтобы сегодня люди это поддержали, – ответил Ермак. – Вы знаете, когда создавалась "Дія", люди не верили, что это возможно. Сегодня с нас берут пример многие страны. Сегодня "Дія" является таким украинским брендом, который вспоминают практически все лидеры".

Комментируя возможность проведения выборов в Украине, Ермак указал, что "у нас идет война", в стране – "военное время".

"О каких выборах мы можем сейчас говорить, когда сегодня, по Конституции, мы не можем проводить выборы?" – подчеркнул глава ОПУ.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал в интервью, которое вышло 4 февраля, что цели проводить выборы с помощью "Дії" нет.

"Чтобы делать онлайн-выборы, нужны невероятное доверие к власти, правоохранительным органам, судебной системе и к электронной системе и высокий уровень цифровых навыков у населения. Если все эти компоненты будут вместе и будет доверие друг к другу, тогда можно строить электронные выборы. Поэтому нужно строить эти институты. Мы также этим занимаемся", – отметил он.

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.