Ермак об инаугурации Байдена: Отношения наших стран должны выйти на новый уровень

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что с 2015 года Джо Байден обещал говорить об Украине и "много раз сдержал свое слово".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя инаугурацию вступившего в должность президента США Джо Байдена, выразил уверенность в том, что отношения стран должны выйти на новый уровень. Об этом 20 января он сообщил на своей странице в Facebook.

"Уверен, отношения наших стран должны выйти на новый уровень. Еще выступая в Верховной Раде Украины в 2015 году, Джозеф Байден обещал всегда говорить об Украине. И он много раз сдержал свое слово", – заявил он.

Ермак отметил, что смотрел инаугурацию президента США вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и временной поверенной США в Украине Кристиной Квин.

Президент Украины отметил, что будет рад видеть Байдена "в хорошо ему знакомом Киеве".

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был республиканец Дональд Трамп.