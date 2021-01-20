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Ермак об инаугурации Байдена: Отношения наших стран должны выйти на новый уровень

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что с 2015 года Джо Байден обещал говорить об Украине и "много раз сдержал свое слово".

Ермак смотрел инаугурацию президента США онлайн
Ермак смотрел инаугурацию президента США онлайн
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя инаугурацию вступившего в должность президента США Джо Байдена, выразил уверенность в том, что отношения стран должны выйти на новый уровень. Об этом 20 января он сообщил на своей странице в Facebook.

"Уверен, отношения наших стран должны выйти на новый уровень. Еще выступая в Верховной Раде Украины в 2015 году, Джозеф Байден обещал всегда говорить об Украине. И он много раз сдержал свое слово", – заявил он.

Ермак отметил, что смотрел инаугурацию президента США вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и временной поверенной США в Украине Кристиной Квин.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3560742373979619&id=100001316744918

Президент Украины отметил, что будет рад видеть Байдена "в хорошо ему знакомом Киеве".

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Инаугурация Байдена состоялась 20 января. "ГОРДОН" ведет онлайн-репортаж события.

Теги: США, Украина, Джо Байден, Конгресс США, инаугурация, Дональд Трамп, Андрей Ермак, импичмент Трампа
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