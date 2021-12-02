ЕС утвердил предоставление Украине €31 млн помощи для укрепления потенциала ВСУ

Кроме Украины помощь от ЕС получат Грузия и Молдова Фото: depositphotos.com

Средства будут предоставляться в течении трех лет. Кроме Украины помощь получат Грузия и Молдова.

"Эти меры направлены на укрепление потенциала стран-бенефициаров в военных и оборонных вопросах с целью повышения внутренней устойчивости и мира… ЕС также стремится повысить потенциал и оперативную совместимость местных вооруженных сил, чтобы внести свой вклад в военные миссии и операции Общей политики безопасности и обороны", – отмечается в релизе.

Ожидается, что помощь от ЕС, которая не предусматривает предоставление летального оружия, поможет укрепить потенциал ВСУ, в частности – "их способность оказывать свои услуги гражданскому населению в кризисных или чрезвычайных ситуациях".

Так, Украине будут предоставлено военное медицинское оборудование, в том числе, полевые госпитали, инженерные подразделения, подразделения мобильности и материально-технического обеспечения.

В то же время, в Совете Евросоюза подчеркнули, что условием получения помощи будет соблюдение международного права в области прав человека и гуманитарных вопросов.