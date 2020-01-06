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Если активизируются боевые действия, кто будет фиксировать преступления? Без военной прокуратуры некому – юрист Маркевич

Полиция вряд ли будет заниматься фиксированием военных преступлений, если на Донбассе активизируются боевые действия, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" военный юрист Анатолий Маркевич.

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Маркевич: "Гражданским" прокурорам сложнее работать с "военными" делами
Маркевич: "Гражданским" прокурорам сложнее работать с "военными" делами
Фото: Анатолий Маркевич / Facebook

Из-за упразднения военных прокуратур в Украине по сути некому будет фиксировать преступления, которые могут быть совершены в случае активизации боевых действий на востоке страны, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" военный юрист Анатолий Маркевич.

"Прокурор, расследующий преступления в военной сфере, не обязательно должен иметь статус военнослужащего. Он может быть и гражданским – не принципиально. Но здесь, прежде всего, речь идет о специальной подготовке. Ведь военная сфера – специфическая. Основная задача военнослужащего – уничтожать противника. А это убийство. Которое в обычной жизни считается аморальным и преступным. Поэтому нельзя оценивать действия военнослужащих с точки зрения гражданских условий. Воинская среда довольно закрытая и в ее специфике военному прокурору тоже нужно разбираться. Тогда ему легче давать оценку происходящему. Он будет понимать, выходят ли конкретные действия за разумные и законные рамки воинских взаимоотношений", – отметил Маркевич.

По его мнению, "гражданским" прокурорам сложнее работать с делами из военной сферы.

"Сейчас в областях прошла череда назначений новых прокуроров. К примеру, в Ровенской, Волынской, Донецкой поставили выходцев из бывшей военной прокуратуры. Они без проблем могут выполнять прокурорские обязанности. Им легче общаться с военнослужащими. Не будем скрывать – когда встречаются два военных, первым делом они смотрят на погоны друг друга. Когда военный прокурор приезжает в воинскую часть в форме, отношение к нему совсем другое, чем когда приезжает так называемый пиджак и начинает задавать глупые вопросы. То есть "гражданским" прокурорам сложнее работать с "военными" делами", – сказал юрист.

По его словам, в Офисе генпрокурора осталось около 60 специалистов, работавших ранее в военной прокуратуре.

"Если все будет так, как говорил генпрокурор, то военной прокуратуры как системы больше не будет. В специальном подразделении Офиса генпрокурора сейчас осталось около 60 человек из бывшей военной прокуратуры. А на периферии все они уходят в специальные отделы прокуратур областей. Объем работы там довольно серьезный. И там никто не захочет работать. Ведь в других отделах прокуратуры – гораздо спокойнее. Как минимум, там не нужно выезжать из областного центра и мотаться по воинским частям, расположенным в регионе. Я думаю, через год – два специалисты с опытом в военной сфере просто разбегутся оттуда в другие отделы прокуратуры с меньшим объемом работы", – заявил Маркевич.

Он считает, что полиция не будет заниматься фиксированием преступлений в случае эскалации ситуации на Донбассе.

"Bellingcat зафиксировали 149 случаев обстрела украинских позиции вооруженными силами РФ с российской территории. А у нас, к сожалению, большинство этих случаев процессуально не зафиксированы. Суд же не принимает просто какую-то аналитику. То есть если был обстрел, нужно провести осмотр территории, изъять осколки снарядов с маркировкой. Провести расчеты – откуда летели снаряды. И процессуально оформить документы. Если, не дай бог, сейчас активизируются боевые действия на востоке страны, кто этим всем будет заниматься? Без военной прокуратуры по сути некому. В Офисе генпрокурора создали гражданский департамент по процессуальному руководству в отношении преступлений, совершенных в военных условиях. Но он просто будет собирать у себя бумажки, заняться которыми должен будет кто-то "внизу". Следственные действия прокуратура сама вести не может сейчас. А территориальные органы полиции вряд ли будут заниматься фиксированием преступлений против мира и человечества", – подчеркнул юрист.

Верховная Рада 19 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". 24 сентября закон №113-IX был опубликован в газете "Голос України", а 25-го вступил в силу, кроме отдельных положений, которые начинают действовать, в частности, после создания Офиса генпрокурора. Закон предусматривает упразднение военных прокуратур и отменяет должность заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора.

4 января 2020 года стало известно, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности заместителя генпрокурора – главного военного прокурора и назначил его своим заместителем.

На сайте Генпрокуратуры указано, что Чумак является заместителем генпрокурора со 2 января.

Теги: Украина, военные, Главная военная прокуратура, Офис генпрокурора, Анатолий Маркевич
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