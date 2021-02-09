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ПОЛИТИКА

"Европейская солидарность" инициирует постановление Рады с требованием к президенту освободить политзаключенных

На заседание суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета сегодня не допустили депутатов от ЕС.

"Мы за то, чтобы виновные в деле Шеремета были найдены, а невинные люди были освобождены", заявили в ЕС
"Мы за то, чтобы виновные в деле Шеремета были найдены, а невинные люди были освобождены", – заявили в ЕС
Фото: depositphotos.com

"Европейская солидарность" инициирует постановление Верховной Рады с требованием к властям освободить всех политических заключенных. Об этом заявили народные депутаты Владимир Арьев и Мария Ионова, сообщает пресс-служба ЕС.

По словам Арьева, это касается подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко, Яны Дугарь, а также ветерана "Фортуны" и "очень многих патриотов Украины, волонтеров, бывших участников АТО, которых сегодня власть [президента Украины Владимира] Зеленского бросает за решетку".

По словам Ионовой, Зеленский с главой МВД Арсеном Аваковым "назначили виновных". "Мы за то, чтобы виновные в деле Шеремета были найдены, а невинные люди были освобождены", – подчеркнула она. 

Депутаты отметили, что на заседание в Шевченковском суде по делу Шеремета их сегодня, вопреки закону, не допустили.

"Европейская солидарность" будет настаивать на рассмотрении этого постановления в Верховной Раде, а также создании следственной комиссии Рады по делу Шеремета и по делу срыва спецоперации по вагнеровцам. Кроме того, отметил Арьев, ЕС поднимет этот вопрос в ПАСЕ, ОБСЕ и других международных организациях. 

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Антоненко,  Дугарь, а также Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО, Антоненко продолжает находиться под стражей. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству.

Теги: Владимир Арьев, Павел Шеремет, депутаты, арест, заключенные, народные депутаты, политзаключенные, задержание, Мария Ионова, Европейская солидарность, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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