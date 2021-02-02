Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей еще на два месяца

Шевченковский районный суд Киева 2 января принял решение о продлении срока пребывания под стражей музыканту Андрею Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко еще на два месяца – до 2 апреля. Об этом сообщила судья во время судебного заседания, трансляция которого велась на YouTube-канале "Судова влада".

Военной медсестре Яне Дугарь и врачу и волонтеру Юлии Кузьменко также продлили их меры пресечения на два месяца. Кузьменко – находиться под домашним арестом, в отношении ветерана Дугарь продолжают действовать личные обязательства.

Судья удовлетворила ходатайство стороны обвинения о мерах пресечения подозреваемым по указанному делу.

Следующее заседание назначено на 8 февраля.

29 января Киевский апелляционный отклонил ходатайство защиты Антоненко об отмене решения Шевченковского райсуда Киева от 10 декабря 2020 года о продлении содержания подозреваемого под стражей до 7 февраля.

17 декабря 2020 года защита Антоненко ходатайствовала о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, так как состояние здоровья музыканта ухудшилось. Антоненко сообщал, что у него проблемы с сердцем и зубами. Тогда суд ходатайство отклонил, однако дал согласие на его этапирование в больницу. В январе адвокат Дмитрий Круговой просил суд отпустить Антоненко под личное обязательство, так как его жена заболела и их общих детей не с кем оставить, но суд отклонил и это ходатайство.