Фирташ: Украинцы должны были провести референдум о том, хотят ли они вступить в НАТО

На вопрос корреспондента Die Presse, почему президент России Владимир Путин направил более 100 тыс. военных к границам Украины, Фирташ ответил: "Идет большая геополитическая игра между Россией, США и Китаем. Происходит передел мира. Украина есть в меню, но нам не разрешили сесть за стол. Путин не хочет, чтобы в Украине находились военные базы, которые могли бы представлять угрозу для России".

Фирташ считает, что принятый в 2019 году парламентом на уровне Конституции курс на вступление Украины в НАТО без проведения общенационального референдума – ошибочный.

"[Пятый президент Украины Петр] Порошенко должен был сначала спросить у народа. Украинцы должны были провести референдум о том, хотят они вступить в НАТО или нет", – сказал он.

Бизнесмен добавил, что для него нейтралитет Австрии – пример для подражания.

"Я уже предлагал "австрификацию" Украины в 2014 году. Но как сказал Зигмунд Фрейд? "Голос разума тих, но будет услышан". Я убежден: нейтралитет – единственный правильный путь для Украины", – заявил он.

На вопрос журналиста, примет ли Путин нейтралитет Украины, Фирташ заявил, что у президента России в данный момент нет другой альтернативы.

"Россия провела реструктуризацию своей экономики и расширила сотрудничество с Китаем. Но Россия, конечно, не хочет потерять Европу и полностью отдать себя в руки Китая", – объяснил Фирташ.

По его мнению, единственное, что может предотвратить признание "Л/ДНР" или аннексию Россией Донецкой и Луганской областей, – это выполнение Минских соглашений и закрытие границы с РФ. По словам Фирташа, даже если на местных выборах на Донбассе, к которым подталкивает Россия, победят люди, которые не нравятся в Украине, самое главное сейчас – остановить войну и вернуть украинскую территорию.