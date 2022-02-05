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Фирташ: Украинцы должны были провести референдум о том, хотят ли они вступить в НАТО

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Дмитрий Фирташ: Нейтралитет единственный правильный путь для Украины
Дмитрий Фирташ: Нейтралитет – единственный правильный путь для Украины
Фото: obozrevatel.com

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, живущий последние восемь лет в Австрии под угрозой экстрадиции в США, заявил, что не верит в вероятность большой войны между Россией и Украиной. В интервью австрийскому изданию Die Presse Фирташ отметил, что сейчас нет ни одной причины, по которой Россия должна хотеть войны.

На вопрос корреспондента Die Presse, почему президент России Владимир Путин направил более 100 тыс. военных к границам Украины, Фирташ ответил: "Идет большая геополитическая игра между Россией, США и Китаем. Происходит передел мира. Украина есть в меню, но нам не разрешили сесть за стол. Путин не хочет, чтобы в Украине находились военные базы, которые могли бы представлять угрозу для России".

Фирташ считает, что принятый в 2019 году парламентом на уровне Конституции курс на вступление Украины в НАТО без проведения общенационального референдума – ошибочный.

"[Пятый президент Украины Петр] Порошенко должен был сначала спросить у народа. Украинцы должны были провести референдум о том, хотят они вступить в НАТО или нет", – сказал он.

Бизнесмен добавил, что для него нейтралитет Австрии – пример для подражания.

"Я уже предлагал "австрификацию" Украины в 2014 году. Но как сказал Зигмунд Фрейд? "Голос разума тих, но будет услышан". Я убежден: нейтралитет – единственный правильный путь для Украины", – заявил он.

На вопрос журналиста, примет ли Путин нейтралитет Украины, Фирташ заявил, что у президента России в данный момент нет другой альтернативы.

"Россия провела реструктуризацию своей экономики и расширила сотрудничество с Китаем. Но Россия, конечно, не хочет потерять Европу и полностью отдать себя в руки Китая", – объяснил Фирташ.

По его мнению, единственное, что может предотвратить признание "Л/ДНР" или аннексию Россией Донецкой и Луганской областей, – это выполнение Минских соглашений и закрытие границы с РФ. По словам Фирташа, даже если на местных выборах на Донбассе, к которым подталкивает Россия, победят люди, которые не нравятся в Украине, самое главное сейчас – остановить войну и вернуть украинскую территорию.

Контекст:

Фирташ проживает в Австрии. Он один из самых богатых людей в Украине, по версии "Forbes Украина", бизнесмен занимает 25-е место с состоянием $420 млн. Его задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США, но отпустили под залог в €125 млн.

В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана. 25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США. 16 июля бывший тогда министром юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал выдачу Фирташа американским властям. Защита бизнесмена подала апелляцию – просит возобновить рассмотрение дела

18 июня 2021 года СНБО решил ввести санкции против Фирташа. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что бизнесмен участвует в титановом бизнесе и поставляет сырье на военные предприятия России.

Адвокат Фирташа сообщил, что тот категорически отрицает обвинения СНБО.

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, Дмитрий Фирташ, Австрия, Минские соглашения, война в Украине
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