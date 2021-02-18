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ПОЛИТИКА

Фракция "Голос" в Киевсовете исключила депутата Богатова за нападение на стендапера

Депутат Киевсовета Константин Богатов отказался добровольно сдавать мандат, поэтому хотя он больше не член фракции, исключить его из депутатов смогут не раньше осени.

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Богатов отказался добровольно сдавать мандат депутата Киевсовета
Богатов отказался добровольно сдавать мандат депутата Киевсовета
Фото: Константин Богатов / Facebook

Фракция партии "Голос" в Киевсовете исключила из своего состава депутата Константина Богатова после инцидента между депутатом и стендап-комиком Владом Капицей в столичном арт-центре "Братислава". Об этом сообщает пресс-служба партии.

Исключить Богатова из фракции рекомендовал политсовет партии "Голос".

"Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция "Голоса" в Киевсовете против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не будет толерировать такие действия", – говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе уточнили, что Богатов отказался добровольно сдавать мандат, поэтому фракция "дождется возможности отозвать его по решению общины".

В "Голосе" поблагодарили депутата "за его многолетние проекты для общины Киева" и выразили надежду, что он делами восстановит свою репутацию.

Как поясняет "Лига", в июле 2020 года Рада приняла изменения в закон о статусе депутатов местных советов, которые позволяют прекратить функции депутата местного совета по народной инициативе. Такой отзыв могут инициировать как избиратели, так и местная ячейка партии, от которой избирался депутат. Право вносить предложение об отзыве депутата по народной инициативе, согласно закону, появляется не ранее чем через год с момента приобретения таких полномочий. Местные выборы в Украине прошли осенью 2020 года.

14 февраля Богатов напал на стендапера и сценариста YouTube-канала "Телебачення Торонто" Капицу во время стендап-шоу в киевском кинотеатре "Братислава". Депутату не понравилась нецензурная лексика в выступлении, хотя об этом заранее предупреждали, и, по словам Капицы, внезапно ударил его по лицу. Позже депутата вывел из зала полицейский.

В "Голосе" назвали действия депутата недопустимыми, а инцидент в "Братиславе" – "позорным". Сам Богатов извинился перед Капицей и сказал, что применять силу было "нецелесообразно".

Константин Богатов был третьим номером в списке партии "Голос" в Киевсовет.

Теги: депутаты, нападение, Киевсовет, закон, партия Голос
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