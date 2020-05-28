ГБР закрыло производство против нардепа Пономарева за нападение на журналистов

Журналист Иван Марусенко считает незаконным закрытие производства по факту нападения нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Пономарева на него и его коллегу.

Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство по факту нападения нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Пономарева на двух журналистов в кулуарах Верховной Рады Украины – Ивана Марусенко и Михаила Криворучкина. Об этом в Facebook рассказал журналист Иван Марусенко.

"ГБР незаконно закрыло уголовное дело, прикрывая нардепа от ОПЗЖ Александра Пономарева!" – сообщил журналист.

Марусенко напомнил, что Пономарев 7 февраля 2018 года возле зала заседаний Верховной Рады напал на него и его коллегу Михаила Криворучкина, вырвал их два телефона, когда они снимали его, и пытался убежать.

"Уголовное производство о воспрепятствовании законной деятельности журналистов было открыто в этот же день. Даже тогдашний генпрокурор Юрий Луценко увидел состав преступления в действиях депутата Пономарева и, лично выступая на комитете ВР, час доказывал факт нарушения закона со стороны депутата, опираясь не только на украинское законодательство, но и на практику Европейского суда", – отметил журналист.

Марусенко заявил, что следователь Александр Амелин "решил назвать "частной и конфиденциальной беседой" общение двух депутатов, которые посреди Рады громко и открыто обсуждают конфликтную ситуацию, когда депутат Сергей Соболев с трибуны Верховной Рады обвинил депутата Пономарева в незаконных действиях, а фактически – в диверсии против украинской армии".

"А журналисты, которые снимают эту беседу, по мнению следователя ГБР Амелина, должны спросить у депутатов, можно ли их снимать на видео на месте их работы, иначе журналисты уже занимаются не больше и не меньше, как "незаконной журналистской деятельностью", – заявил журналист.