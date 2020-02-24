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Глава Госпогранслужбы: Если человек на границе откажется проходить обследование, пусть его встречают наши активные граждане и отвозят куда захотят

С вечера 24 февраля украинские пограничники начинают температурный скрининг прибывающих из Италии, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Глава ГПСУ Сергей Дейнеко пригрозил сделать публичными случаи отказа от измерения температуры.

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Дейнеко о возможных случаях отказа от проверки: Мы сделаем это публичным, проведем стрим
Дейнеко о возможных случаях отказа от проверки: Мы сделаем это публичным, проведем стрим
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Глава Государственной пограничной служба Украины Сергей Дейнеко заявил 24 февраля на брифинге в Киеве, что если прибывающие в Украину граждане будут отказываться проходить проверку температуры, это будет предано огласке, информирует корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если человек откажется проходить обследование, мы сделаем это публичным. Сделаем стрим, доведем до общества, пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят", – подчеркнул он.

По словам Дейнеко, пограничники готовы к любым ситуациям, но он не стал афишировать возможные действия своих подчиненных.

С 20.00 24 февраля все пассажиры, прибывающие в Украину из Италии, будут проходить обязательную температурную проверку с использованием инфракрасных термометров в аэропортах Борисполь и Жуляны; с 9.00 25 февраля – в автомобильном пункте пропуска "Тиса".

В северных регионах Италии зафиксирована вспышка коронавируса. Известно о смерти шести человек, подтверждено более 200 случаев заражения.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет.

Теги: Италия, Борисполь, Госпогранслужба, пограничники, Жуляны, Сергей Дейнеко, коронавирус SARS-CoV-2
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