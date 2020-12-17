Глава Минюста Украины с паяльником и утюгом в руках поздравил госисполнителей с праздником

Министр юстиции Украины Денис Малюська ко дню работника государственной исполнительной службы показал, как происходило принудительное взыскание задолженности в 90-х годах.

Министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook опубликовал фото с паяльником и утюгом в руках, таким образом он поздравил государственных исполнителей с профессиональным праздником.

Он отметил, что таким образом происходило принудительное взыскание задолженности в 90-х годах.

"Сейчас эти слова [принудительное взыскание] уже ассоциируются с работой исполнителя на компьютере. И да, я в курсе, что автоматизированная система исполнительного производства (АСИП) подвисает. Через месяц – будет летать... Зарплаты небольшие, работы много и стороны исполнительного производства проклинают, но система постоянно меняется к лучшему. И это – благодаря вам. С Днем работника государственной исполнительной службы", – заявил Малюська.

С 2009 года в Украине ежегодно 17 декабря отмечают день работника государственной исполнительной службы.