ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава Минюста Украины с паяльником и утюгом в руках поздравил госисполнителей с праздником

Министр юстиции Украины Денис Малюська ко дню работника государственной исполнительной службы показал, как происходило принудительное взыскание задолженности в 90-х годах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Малюська: Зарплаты небольшие, работы много
Малюська: Зарплаты небольшие, работы много
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook опубликовал фото с паяльником и утюгом в руках, таким образом он поздравил государственных исполнителей с профессиональным праздником. 

Он отметил, что таким образом происходило принудительное взыскание задолженности в 90-х годах.

"Сейчас эти слова [принудительное взыскание] уже ассоциируются с работой исполнителя на компьютере. И да, я в курсе, что автоматизированная система исполнительного производства (АСИП) подвисает. Через месяц – будет летать... Зарплаты небольшие, работы много и стороны исполнительного производства проклинают, но система постоянно меняется к лучшему. И это – благодаря вам. С Днем работника государственной исполнительной службы", – заявил Малюська.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1314792602234792&id=100011121947008

С  2009 года в Украине ежегодно 17 декабря отмечают день работника государственной исполнительной службы.

Теги: Украина, зарплата, праздники, Минюст, работа, Денис Малюська
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это похоже на средний палец". Голдберг заступилась за Круза после его нецензурной брани в адрес съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7"
  "Это похоже на средний палец". Голдберг заступилась за Круза после его нецензурной брани в адрес съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7"
"Счастлива – это мягко сказано". 25-летняя дочь Абрамовича впервые показала бойфренда
"Счастлива – это мягко сказано". 25-летняя дочь Абрамовича впервые показала бойфренда
"25 плюс 20". Йовович показала, как отмечает 45-летие
"25 плюс 20". Йовович показала, как отмечает 45-летие
Клуни прокомментировал нецензурное высказывание Круза, адресованное съемочной группе
Клуни прокомментировал нецензурное высказывание Круза, адресованное съемочной группе
"Страшно спугнуть это счастье". Королева рассказала, что сплотило ее семью
"Страшно спугнуть это счастье". Королева рассказала, что сплотило ее семью
Заразившаяся коронавирусом американская ведущая Дедженерес рассказала, какой из симптомов стал для нее неожиданностью
Заразившаяся коронавирусом американская ведущая Дедженерес рассказала, какой из симптомов стал для нее неожиданностью
"Миссия невыполнима 7". После гневного выступления Круза из съемочной группы начали увольняться люди – СМИ
"Миссия невыполнима 7". После гневного выступления Круза из съемочной группы начали увольняться люди – СМИ
Козловский в чалме исполнил свою детскую мечту
Козловский в чалме исполнил свою детскую мечту
29-летняя блогер-миллионник из Мексики Джоселин Кано умерла после операции по увеличению ягодиц – СМИ
29-летняя блогер-миллионник из Мексики Джоселин Кано умерла после операции по увеличению ягодиц – СМИ
Друзья герцогини Кембриджской рассказали американскому таблоиду, какая она в обычной жизни
Друзья герцогини Кембриджской рассказали американскому таблоиду, какая она в обычной жизни
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Главное, никто не пострадал". Дети Анатолия Анатолича свалили полку, которая упала на кран стоимостью $300
"Главное, никто не пострадал". Дети Анатолия Анатолича свалили полку, которая упала на кран стоимостью $300
"Земфира". Фаны Литвиновой разглядели в ее новом рисунке подругу режиссера
"Земфира". Фаны Литвиновой разглядели в ее новом рисунке подругу режиссера
Педан рассказал, почему не голосовал за Притулу на выборах мэра Киева
Педан рассказал, почему не голосовал за Притулу на выборах мэра Киева
  Тако. Простое в приготовлении блюдо на завтрак по рецепту Хайек
  Тако. Простое в приготовлении блюдо на завтрак по рецепту Хайек
MamaRika снялась обнаженной в объятиях мужа
MamaRika снялась обнаженной в объятиях мужа
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
  "Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
"Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
"Это о-о-очень вкусно!" Мозговая поделилась быстрым способом маринования дорадо
"Это о-о-очень вкусно!" Мозговая поделилась быстрым способом маринования дорадо
"Все студентки Харькова в таких", "Зачетная шубейка", "Халат". Фаны Alyosha обсуждают ее новую шубу
"Все студентки Харькова в таких", "Зачетная шубейка", "Халат". Фаны Alyosha обсуждают ее новую шубу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS