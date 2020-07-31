Годовщина нападения на Гандзюк. Посольства США и Великобритании сделали заявления

31 июля 2018 года херсонскую антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, спустя три месяца она скончалась. Сегодня британские и американские дипломаты заявили о солидарности с теми, кто добивается правосудия в этом деле.

Посольство Соединенных Штатов в Киеве и посол Великобритании 31 июля сделали заявления, в которых присоединились к требованию правосудия в деле о гибели сотрудницы мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

"Сегодня исполняется два года нападению, приведшему к трагической смерти общественной активистки Екатерины Гандзюк, которая отважно боролась с коррупцией ради демократической Украины. Мы солидарны с народом Украины в требовании правосудия для Гандзюк и ее близких", – сказано в обращении на странице посольства США в Twitter.

Сьогодні виповнюється 2 роки від нападу, що призвів до трагічної смерті громадської активістки Катерини Гандзюк, яка відважно боролася з корупцією заради демократичної України. Ми солідарні з народом України у вимозі правосуддя для Гандзюк та її близьких. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 31, 2020

"Ее семья и друзья продолжают ждать справедливости. Недавние продвижения в этом деле являются положительными, и я надеюсь, что увижу знак скорого торжества правосудия", – заявила глава британской дипмиссии Мелинда Симмондс в своем Twitter.

2 years ago today Kateryna #Handziuk, human rights activist who fought corruption, was attacked with acid and later died. Her family and friends continue to wait for justice. Recent developments in the case are positive and I hope a sign that justice will soon be served #Ukraine — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) July 31, 2020

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком, а бизнесмена с уголовным прошлым Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. Вечером 15 июня суд дал разрешение на задержание Мангера, а утром 16 июня его доставили из Херсона в Киев. В течение трех дней суд рассматривал ходатайство обвинения об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Мангер в итоге был арестован до 28 июля. 14 июля меру пресечения продлили до 11 сентября.

Левин также находится под арестом.