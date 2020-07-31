ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Годовщина нападения на Гандзюк. Посольства США и Великобритании сделали заявления

31 июля 2018 года херсонскую антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, спустя три месяца она скончалась. Сегодня британские и американские дипломаты заявили о солидарности с теми, кто добивается правосудия в этом деле.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гандзюк умерла от последствий кислотных ожогов
Гандзюк умерла от последствий кислотных ожогов
Фото: Masi Nayyem / Facebook

Посольство Соединенных Штатов в Киеве и посол Великобритании 31 июля сделали заявления, в которых присоединились к требованию правосудия в деле о гибели сотрудницы мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

"Сегодня исполняется два года нападению, приведшему к трагической смерти общественной активистки Екатерины Гандзюк, которая отважно боролась с коррупцией ради демократической Украины. Мы солидарны с народом Украины в требовании правосудия для Гандзюк и ее близких", – сказано в обращении на странице посольства США в Twitter.

"Ее семья и друзья продолжают ждать справедливости. Недавние продвижения в этом деле являются положительными, и я надеюсь, что увижу знак скорого торжества правосудия", – заявила глава британской дипмиссии Мелинда Симмондс в своем Twitter.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком, а бизнесмена с уголовным прошлым Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. Вечером 15 июня суд дал разрешение на задержание Мангера, а утром 16 июня его доставили из Херсона в Киев. В течение трех дней суд рассматривал ходатайство обвинения об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Мангер в итоге был арестован до 28 июля. 14 июля меру пресечения продлили до 11 сентября.

Левин также находится под арестом.

Теги: посольство США, нападение, Екатерина Гандзюк, Мелинда Симмонс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
  My future. Билли Айлиш презентовала анимационный клип о будущем
  My future. Билли Айлиш презентовала анимационный клип о будущем
  "Дураку давать быстрое транспортное средство нельзя категорически". Шуров рассказал об аварии, в которую попал на Шри-Ланке
  "Дураку давать быстрое транспортное средство нельзя категорически". Шуров рассказал об аварии, в которую попал на Шри-Ланке
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
Осадчая показала семейный отдых в Турции
Осадчая показала семейный отдых в Турции
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
Уэста подозревают в подделке подписей избирателей
Уэста подозревают в подделке подписей избирателей
В Лос-Анджелесе похоронили звезду сериала "Хор" Наю Риверу
В Лос-Анджелесе похоронили звезду сериала "Хор" Наю Риверу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
Tarabarova показала, как отпраздновала 30-летие
Tarabarova показала, как отпраздновала 30-летие
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS