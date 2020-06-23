"Голос" исключит Вакарчука из избирательного списка на следующей неделе. После этого он автоматически лишится мандата

Партия "Голос" на следующей неделе проведет съезд, на котором народный депутат Святослав Вакарчук, подавший заявление о сложении депутатских полномочий, будет исключен из избирательного списка политической силы. Это решение повлечет автоматическое лишение Вакарчука депутатского мандата.

Об этом в интервью "Укринформу" заявила нардеп, глава партии "Голос" Кира Рудик.

"Мы думаем, что это будет на следующей неделе. Мы соберем всех людей и проведем съезд. То есть для проведения съезда всегда нужна подготовка, поэтому мы потратим несколько дней. Но если нельзя было это сделать просто через Верховную Раду, мы сделаем это теми способами, которые позволяет закон", – сказала Рудик, комментируя отказ парламента удовлетворить заявление Вакарчука о сложении полномочий.

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