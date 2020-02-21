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Гончарук отчитался в Раде, Гриценко заочно приговорили в России. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий пятницы, 21 февраля.

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Гончарук отчитался перед парламентом
Гончарук отчитался перед парламентом
Фото: kmu.gov.ua

Арбитраж ООН поддержал Украину в деле против РФ

Международный трибунал ООН по морскому праву признал, что обладает юрисдикцией рассматривать иск о нарушении Россией прав Украины как прибрежного государства в части Азовского моря и Керченского пролива с учетом положений Конвенции ООН по морскому праву. Арбитраж еще не рассматривал дело по существу.

Гончарук отчитался в Раде

За пять месяцев работы правительство запустило программу дешевых кредитов, снизило суммы в платежках, преодолело рейдерство и искоренило коррупцию на топ-уровне, и большинство положительных преобразований произошли в Украине впервые, заявил, отчитываясь перед народными депутатами с трибуны Верховной Рады, премьер-министр Украины Алексей Гончарук. 

В РФ заочно осудили Гриценко

21 февраля Второй западный окружной военный суд России заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии. Уголовное дело о призывах к терактам, совершенных с использованием СМИ, рассмотрели за три заседания. Гриценко назвал неправовым приговор российского суда.

В Раде поймали первого кнопкодава после криминализации неперсонального голосования

21 февраля в Верховной Раде зафиксирован первый случай кнопкодавства после введения уголовной ответственности за неперсональное голосование. По данным движения "Чесно", внефракционный народный депутат Владислав Поляк неоднократно голосовал и на своем пульте, и на пульте справа от себя, который закреплен за депутатом от группы "Довіра" Василием Петевкой.

Теги: Верховная Рада, Анатолий Гриценко, Россия, Украина, кнопкодавство, приговор, трибунал, Алексей Гончарук
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