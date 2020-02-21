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Порошенко заявил, что Путин опаснее коронавируса

Президент России Владимир Путин считает, что украинский язык и нация не должны существовать, заявил пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко и призвал нынешнее руководство Украинского государства отреагировать на атаки российского лидера.

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Порошенко (на фото) назвал Путина опасным врагом Украины
Порошенко (на фото) назвал Путина опасным врагом Украины
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин намного опаснее коронавируса, его атаки нельзя пропускать. Об этом пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил в Facebook 21 февраля. 

Путин – очень опасный враг Украины, который считает, что украинский язык и нация не должны существовать, отметил Порошенко. 

"И его цель – забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит... Жаль, что нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию и традиционно молча пропускает атаки Путина. Путин – куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власти в этой ситуации не молчать", – добавил Порошенко. 

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1952071048260611

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Начиная с 2014 года Путин постоянно подчеркивает в публичных выступлениях, что считает русских и украинцев одним народом. Он заявлял, что Россия и Украина "обречены на совместное будущее".

19-го и 21 февраля 2020 года вышли первые две серии проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину". В ходе этого интервью российский лидер заявил, что некоторые заявления президента Украины Владимира Зеленского "вызывают вопросы", выдвинул свою теорию происхождения слова "украинец" и призвал искать в истории "то, что нас объединяет". Создание Православной церкви Украины Путин назвал "разрезом по живому"

Теги: Россия, Владимир Путин, Петр Порошенко, Украина, коронавирус
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