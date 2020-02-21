Порошенко заявил, что Путин опаснее коронавируса

Президент России Владимир Путин считает, что украинский язык и нация не должны существовать, заявил пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко и призвал нынешнее руководство Украинского государства отреагировать на атаки российского лидера.

Президент России Владимир Путин намного опаснее коронавируса, его атаки нельзя пропускать. Об этом пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил в Facebook 21 февраля.

Путин – очень опасный враг Украины, который считает, что украинский язык и нация не должны существовать, отметил Порошенко.

"И его цель – забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит... Жаль, что нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию и традиционно молча пропускает атаки Путина. Путин – куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власти в этой ситуации не молчать", – добавил Порошенко.