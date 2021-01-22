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Гончарук: Политикой США в отношении Украины станет жесткая любовь: внимание и помощь увеличатся, а требования станут более четкими

Антикоррупционная повестка Украины точно окажется в фокусе внимания новой администрации Белого дома, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который сейчас находится в США с деловым визитом в рамках сотрудничества с Atlantic Council.

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Гончарук: Президент США Джо Байден очень хорошо понимает украинский вопрос
Гончарук: Президент США Джо Байден очень хорошо понимает украинский вопрос
Фото: Олексій Гончарук / Facebook

Новая администрация Белого дома будет уделять Украине больше внимания. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который сейчас находится в США с деловым визитом в рамках сотрудничества с Atlantic Council.

"Президент Джо Байден очень хорошо понимает украинский вопрос. Понимает, что война – это не только проблема Украины. Что это последствие выбора в пользу демократических ценностей, который сделала Украина. Люди, которых он назначает в администрацию, тоже, как правило, хорошо осведомлены в украинском вопросе, некоторые из них даже имеют украинские корни. Поэтому новая администрация Белого дома будет уделять Украине больше внимания. Очевидно, политика станет более жесткой. Ее описывают как tough love, то есть жесткая любовь. Это означает, что внимание будут уделять и помощь увеличится, но требования станут более четкими, приоритеты – более понятными", – подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание на то, что американские политики понимают, какую угрозу для Украины представляет внутренняя коррупция.

"[Будущий государственный секретарь США] Энтони Блинкен четко артикулировал во время выступления в Сенате, что кроме российской агрессии, в Украине есть еще одна проблема – внутренняя коррупция. Что старые коррумпированные элиты и пророссийские силы поднимают голову. Что сейчас есть беспорядок во властных кабинетах и провластной команде, и это невозможно не замечать. Ситуация беспокоит нашего союзника. Поэтому я ожидаю, что антикоррупционная повестка точно окажется в фокусе внимания новой администрации США", – заявил Гончарук.

Что касается политики в отношении России, то, по мнению Гончарука, она станет более понятной после того, как будут назначены чиновники в сфере безопасности США.

"Россия проводит очень агрессивную политику против демократии во всем мире. Не только в Украине, но в странах ЕС и в США. Уровень раздора в американском обществе – это в том числе следствие российской агрессивной информационной кампании, которую проводит российская пропаганда. Серьезность этого вызова в новой американской администрации, безусловно, понимают. Новая политика в отношении России будет значительно более жесткой. Но чтобы понять, какие конкретно шаги будут предприниматься, я бы подождал завершения процедуры назначения на должности в сфере безопасности. Потому как многое зависит от того, кто будет назначен, и от публичной риторики, которую эти люди выберут в первые дни своей деятельности. Тогда многое прояснится", – сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что изменятся приоритеты Белого дома и во внутренней политике.

"Главное, что можно отметить с приходом новой администрации в Белый дом, – изменилась риторика власти. Если ранее Дональд Трамп использовал риторику разделения, чтобы мобилизовать свой электорат, то инаугурационный спич президента Байдена показывает, что объединение станет приоритетом. Байден сказал, что будет президентом всех американце и что всем важно объединиться", – отметил собеседник.

По его словам, раскол в американском обществе сохраняется, его преодоление станет одним из приоритетов внутренней политики США.

"Выборы прошли, и это очевидно уменьшает градус напряжения в США. Можно сказать, что люди немного успокоились. Однако в целом общество продолжает оставаться расколотым. Это ощущается. Сильными остаются протестные настроения. Следовательно, история не заканчивается. Много работы предстоит проделать новой администрации, чтобы восстановить доверие общества и уменьшить раскол. Если ранее эта проблема казалась более гипотетической, мировоззренческой, то после событий в Капитолии (которые стали кульминацией противостояния) этот общественный раскол в Вашингтоне уже воспринимается как вопрос национальной безопасности. Абсолютно точно администрация будет проводить очень взвешенную политику и будет очень осторожной в риторике", – резюмировал Гончарук.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Инаугурация Байдена состоялась 20 января.

В настоящее время продолжается формирование новой администрации США. 21 января стало известно, что Байден оставит на посту директора ФБР Кристофера Рэя, которого Сенат США утвердил на эту должность в 2017 году.

В тот же день стало известно, что обе палаты Конгресса США поддержали кандидатуру отставного американского генерала Ллойда Остина на пост главы Пентагона. Для его назначения Палата представителей и Сенат утвердили отказ от закона, обязывающего ждать семь лет после ухода с военной службы, прежде чем получить возможность занять пост главы Пентагона.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, США, Украина, выборы, коррупция, Джо Байден, демократия, Вашингтон, Белый дом, российская пропаганда, Дональд Трамп, политика, Энтони Блинкен, безопасность, Atlantic Council, Алексей Гончарук
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