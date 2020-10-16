Госспецсвязи подписала меморандум с Huawei, а позже удалила всю информацию об этом

Государственная служба спецсвязи и защиты информации Украины 15 октября подписала с китайской компанией Huawei меморандум о партнерстве в сфере кибербезопасности. На следующий день Госспецсвязи удалила информацию о документе из соцсетей и с официального сайта. Эксперты в сфере госбезопасности считают, что меморандум с компанией, которая находится под санкциями США, может негативно повлиять на сотрудничество между Украиной и Штатами.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины и украинское представительство китайской компании Huawei 15 октября подписали меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Информация о подписании меморандума опубликована на странице Huawei Ukraine в Facebook.

"Мы готовы тесно сотрудничать с компанией Huawei для обеспечения и повышения киберзащиты и кибербезопасности в Украине. Госспецсвязь глубоко ценит, что компания мирового уровня будет работать с нами над проектами в сфере безопасности информации. Убежден, что наше сотрудничество укрепит обороноспособность государства перед киберугрозами", – сказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

По информации НВ, релиз о подписании меморандума был опубликован 15 октября на сайте Госспецсвязи, информация об этом была и в соцсетях, но позже ее удалили с официальных аккаунтов Госспецсвязи в Facebook и Twitter, а также с сайта. "НВ Бизнес" обратился за комментариями в пресс-службу Госспецсвязи, но объяснений пока не получил.

"Huawei находится под санкциями США. Уже одного этого должно быть достаточно, чтобы агентство, занимающееся правительственной связью, дважды подумало при выборе партнеров", – прокомментировал спикер Украинского киберальянса Андрей Баранович, известный в сети под ником Sean Brian Townsend.

Источники "НВ Бизнес" считают, что меморандум может негативно повлиять на сотрудничество Украины и США в сфере кибербезопасности.

Huawei Technologies Co. Ltd. – одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 году. Производит оборудование для беспроводных сетей, сетевые устройства, аппаратное обеспечение, терминалы, смартфоны и планшеты.