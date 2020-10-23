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Игорь Васюник: Я столкнулся с очень большой коррупцией в высших эшелонах нашей власти. Американцы были шокированы

Первым городом Украины, способным сломать коррупционные схемы, может стать Львов, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший народный депутат Украины, кандидат в мэры Львова Игорь Васюник.

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Васюник: Львов не выдержит еще следующие пять лет той коррупции, которая у нашей местной власти
Васюник: Львов не выдержит еще следующие пять лет той коррупции, которая у нашей местной власти
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Американских инвесторов шокировал уровень коррупции в высших органах власти Украины, рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший народный депутат Украины, кандидат в мэры Львова Игорь Васюник.

"Откровенно скажу: я столкнулся с очень большой коррупцией в высших эшелонах нашей власти, во всех высоких кабинетах власти. Американцы были шокированы. Но они мне сказали: "Игорь, мы благодарим тебя за то, что ты так искренне, откровенно и правдиво, во-первых, нас проинформировал, что такое бизнес в Украине, а во-вторых, помогал. Видно, не пришло еще то время, чтобы реализовывать в Украине такие крупные проекты", – рассказал собеседник.

Он отметил, что "уровень коррупции во Львове очень высок", но город имеет потенциал первым в Украине сломать коррупционные схемы.

"Знаете, я убежден в том, что Львов не выдержит еще следующие пять лет той коррупции, которая у нашей местной власти. Я хочу сделать все, чтобы показать, что Львов может быть первым, кто сломает эту всю коррупцию, сломает все эти бандитские подходы по дерибану бюджета и так далее, что может быть первым, кто покажет всей Украине, как должен развиваться миллионный город. Потому что развитие миллионного города может быть фронтиром изменений и развития всего государства", – заявил Васюник.

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Игорь Васюник родился в 1969 году во Львовской области. Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко (специальность – планирование народного хозяйства), Львовский институт менеджмента (специальность – менеджмент организаций) и Национальную академию государственного управления при президенте Украины (специальность – государственное управление).

В 1990-х – начале 2000-х занимался бизнесом. В 2005–2006 годах был заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз України". Избирался депутатом Верховной Рады VII созыва (от "Батьківщини") и VIII созыва (от "Народного фронта").

В 2015 году Васюник участвовал в выборах мэра Львова (с 3,22% голосов занял седьмое место). В 2020 году опять баллотируется на эту должность

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Львов, Украина, коррупция, бизнес, власть, Игорь Васюник
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