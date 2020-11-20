Илларионов: Украинцы поразительно различают российские власти и российских граждан

Экс-советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что украинцы различают власти РФ и рядовых российских граждан.

"Я, естественно, не могу не сравнивать Украину и Россию, украинцев и жителей России. И есть некоторые вещи, которые нас роднят, в которых люди по-прежнему очень похожи, но есть вещи, которые делают нас весьма различными. Я прямо скажу, что особенно, может, за эти последние шесть с лишним лет украинцы ценят независимость, ценят суверенитет, ценят свой самостоятельный образ жизни. И нигде и ни у кого я не слышал и не видел, чтобы кто-то хотел, стремился бы оказаться в рамках одного политического и государственного образования вместе с агрессором. Ни от кого, какие бы взгляды ни были. Ни в каком месте. Одновременно с этим украинцы поразительно различают российские власти и российских граждан", – подчеркнул Илларионов.

По его мнению, украинских граждан удивляет, почему россияне поддерживают действующую власть в своей стране.

"Не слышал ни разу никаких жалоб или нападок на российских граждан как таковых. Претензии к российской власти были и есть, они сохраняются. Есть, конечно, вопросы со стороны этих людей – как такое вообще могло произойти и почему значительная часть российских граждан поддерживает или выражает нейтральное отношение к тому, что делают российские власти. Но тем не менее, несмотря на это, несмотря на такую внутреннюю боль, никаких претензий как к народу или оскорбительных заявлений в адрес русских мне не приходилось слышать. Не было. Наоборот: куда бы я ни приехал, где бы я ни был, везде исключительно теплое, радушное отношение, люди открыты, люди готовы показывать, люди готовы рассказывать", – отметил Илларионов.

Илларионов: Российское общество придет к пониманию того, что важнее любых украденных территорий добрые отношения с украинцами, молдаванами, грузинами. Читайте полную версию интервью

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Согласно результатам совместного социологического исследования Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-центр", проведенного с 12-го по 16 сентября 2020 года, украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине.

После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе произошло резкое падение положительного отношения украинцев к России (с 90% до 30%), но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к России вновь несколько улучшилось. В августе – сентябре 2020 года отношение украинцев к России вновь ухудшилось, а отношение россиян к Украине несколько улучшилось. Это второй раз за историю наблюдений, когда россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России.

В Украине в сентябре 2020 года хорошо или очень хорошо относились к России 42% украинцев, плохо или очень плохо – тоже 42%, 16% не определились. В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 48% населения, плохо или очень плохо – 43%, 9% не определились.

ВИДЕО