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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Два нарушения перемирия, один украинский военный получил ранение

19 ноября представители незаконных вооруженных формирований дважды провоцировали украинских военных в районе Авдеевки и Марьинки в Донецкой области. Работал также снайпер боевиков, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Ранения украинский боец получил в пригороде Авдеевки
Ранения украинский боец получил в пригороде Авдеевки
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"В районе населенного пункта Авдеевка [Донецкой области] противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку от Марьинки [Донецкой области] обнаружили работу вражеского снайпера", – говорится в сообщении.

Ранения украинский боец получил в пригороде Авдеевки. Его оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние здоровья военного удовлетворительное.

С начала новых суток 20 ноября российско-оккупационные войска совершили одну провокацию из стрелкового оружия в районе Шумов. Без потерь с украинской стороны. 

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года. В то же время они готовы адекватно отреагировать на любые провокации врага", – отметили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/402280987578823/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Донбасс, снайпер, военные, провокации, боевики, Марьинка, перемирие, Авдеевка, украинский военный, война на Донбассе, ранение, операция Объединенных сил
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