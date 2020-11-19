Возле Авдеевки ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

Российские оккупанты на Донбассе с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Возле Авдеевки Донецкой области в результате обстрела со стороны боевиков огнестрельное осколочное ранение получил один украинский военнослужащий. Об этом 19 ноября в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Пострадавшего военного оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала суток российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня. Противник использовал автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.