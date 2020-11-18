На Донбассе погиб украинский военный, обстоятельства его гибели выясняют

21-летний уроженец Кировоградской области Иван Горошко погиб на Донбассе 16 ноября, сообщили в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

16 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный, говорится в сообщении 80-я отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

"Со скорбью сообщаем, что 16 ноября 2020 года районе проведения ООС во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Горошко Иван Сергеевич. Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения", – сообщили в бригаде.

Обстоятельства гибели выясняются. У погибшего осталась беременная жена.

"Командование и личный состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины", – добавили в командовании.

В сводке штаба ООС по итогам 16 ноября ничего не говорилось о гибели военного.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.