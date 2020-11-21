Илларионов: Восстановление международно признанных границ с РФ по состоянию на 1991 год – это неотъемлемое условие успешной России

Чтобы стать успешной страной, России следует признать свои границы по состоянию на декабрь 1991 года. Такое мнение бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов выразил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Рано или поздно российское общество, российские интеллектуалы, российское политическое сообщество придут к пониманию того, что важнее любых украденных территорий добрые отношения с украинцами, молдаванами, грузинами... И восстановление международно признанных границ с Российской Федерацией по состоянию на декабрь 1991 года – это базовое, необходимое, неотъемлемое условие успешного российского проекта", – сказал он.

Экс-советник Путина считает, что "без выполнения этого условия никакой успешной России, в принципе, быть не может".

"И тогда не важно, какие будут фамилии у тех людей, которые будут в Кремле. Они примут это решение. Они эвакуируют российские войска с оккупированных территорий, установят новые, добрососедские, отношения с соседними народами", – объяснил Илларионов.

Он привел пример Польши, которая после Второй мировой войны все же согласилась с новыми восточными границами. Тогда части польских территорий отошли к Литве, Беларуси и Украине.

"Это понимание, это согласие, каким бы трудным оно ни было и для политических деятелей Польши, и для общества Польши, привело к тому, что поляки, став независимыми и самостоятельными в 1989 году, не отвлекались на вопрос территорий и занялись тем, чем они занялись столь успешно: строительством государственных институтов, проведением экономических реформ и созданием той успешной Польши, которую мы знаем сегодня. Рано или поздно в России пройдет своя дискуссия", – отметил Илларионов.

Илларионов: Российское общество придет к пониманию того, что важнее любых украденных территорий добрые отношения с украинцами, молдаванами, грузинами. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения гитлеровцев в Польшу, ее Советский Союз и Германия разделили на две части. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. После войны части территорий Польши оказались в Литве, Беларуси и Украине.