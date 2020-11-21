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Илларионов: Восстановление международно признанных границ с РФ по состоянию на 1991 год – это неотъемлемое условие успешной России

Рано или поздно Россия согласится, что отношения с соседними народами важнее "украденных территорий". Такое мнение экс-советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов выразил в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

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Илларионов считает, что РФ эвакуирует свои войска с оккупированных территорий
Илларионов считает, что РФ эвакуирует свои войска с оккупированных территорий
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Чтобы стать успешной страной, России следует признать свои границы по состоянию на декабрь 1991 года. Такое мнение бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов выразил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Рано или поздно российское общество, российские интеллектуалы, российское политическое сообщество придут к пониманию того, что важнее любых украденных территорий добрые отношения с украинцами, молдаванами, грузинами... И восстановление международно признанных границ с Российской Федерацией по состоянию на декабрь 1991 года – это базовое, необходимое, неотъемлемое условие успешного российского проекта", – сказал он.

Экс-советник Путина считает, что "без выполнения этого условия никакой успешной России, в принципе, быть не может".

"И тогда не важно, какие будут фамилии у тех людей, которые будут в Кремле. Они примут это решение. Они эвакуируют российские войска с оккупированных территорий, установят новые, добрососедские, отношения с соседними народами", – объяснил Илларионов.

Он привел пример Польши, которая после Второй мировой войны все же согласилась с новыми восточными границами. Тогда части польских территорий отошли к Литве, Беларуси и Украине.

"Это понимание, это согласие, каким бы трудным оно ни было и для политических деятелей Польши, и для общества Польши, привело к тому, что поляки, став независимыми и самостоятельными в 1989 году, не отвлекались на вопрос территорий и занялись тем, чем они занялись столь успешно: строительством государственных институтов, проведением экономических реформ и созданием той успешной Польши, которую мы знаем сегодня. Рано или поздно в России пройдет своя дискуссия", – отметил Илларионов.

Илларионов: Российское общество придет к пониманию того, что важнее любых украденных территорий добрые отношения с украинцами, молдаванами, грузинами. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения гитлеровцев в Польшу, ее Советский Союз и Германия разделили на две части. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. После войны части территорий Польши оказались в Литве, Беларуси и Украине.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Польша, Литва, Андрей Илларионов, Кремль, граница, Вторая мировая война, Алеся Бацман, границы
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