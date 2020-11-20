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Илларионов: Можно ли сегодня, воспользовавшись будапештским форматом, восстановить территориальную целостность Украины? Нет

Экс-советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что если страна-агрессор не готова к уступкам и компромиссу, то переговоры с ней не дадут желаемого результата.

 
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Илларионов: Будапештский меморандум это важный и формат, и документ
Илларионов: Будапештский меморандум – это важный и формат, и документ
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На сегодняшний день переговоры в будапештском формате не помогут восстановить территориальную целостность Украины. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил экс-советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

"Будапештский меморандум – это меморандум по поводу обеспечения суверенитета Украины. Это важный и формат, и документ. Можно ли, воспользовавшись даже будапештским форматом, если бы все участники на него согласились, восстановить территориальную целостность Украины сегодня? С моей точки зрения, нет", – сказал Илларионов.

Он считает, что если страна-агрессор не готова к уступкам и компромиссу, то переговоры с ней не дадут желаемого результата.

"Мы не знаем в истории человечества вообще, и тем более в истории человечества, скажем, последних 70 с лишним лет после Второй мировой войны, чтобы в результате переговоров оккупант оставлял свою территорию… Если агрессор не готов [к уступкам и компромиссу], никакие переговоры не помогут. Переговоры по объединению Германии 90–91-го годов могли стать успешными и стали успешными только потому, что [президент СССР] Михаил Горбачев заранее уже не просто готов был, а уже ставил эту цель: провести объединение Германии", – отметил Илларионов.

Илларионов: Российское общество придет к пониманию того, что важнее любых украденных территорий добрые отношения с украинцами, молдаванами, грузинами. Читайте полную версию интервью.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Россия, Украина, Михаил Горбачев, Андрей Илларионов, переговоры, агрессия, аннексия, Будапештский меморандум, суверенитет
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