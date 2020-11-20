Илларионов: Ни один вопрос, относящийся к стратегическому положению Украины и выживанию, не только не выносился на всеукраинский опрос, а и не обсуждается

На инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинский опрос не выносился ни один вопрос, который был бы важен для страны. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил экс-советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.
"К большому сожалению, президент Украины уже утратил свой ресурс: и политический... Мы видим его сейчас и видим, какой он был полтора года тому назад. За эти полтора года он, по сути дела, не предложил никакой свежей, новой идеи. Те идеи, с которыми он шел весной 2019-го, – большая часть не только не была реализована, но даже не было попыток их реализации. Те вопросы, которые он предложил в качестве этого опроса, показывают, что просто человек... Либо он сам... Точно он сам, но, видимо, с его коллегами просто не понимает ответственности ни своего поста, ни серьезности положения страны. То есть ни один вопрос, действительно относящийся к стратегическому положению Украины и выживанию, не только не выносился на этот опрос, а и не обсуждается", – отметил Илларионов.
Он подчеркнул, что многие вопросы, которые были вынесены на опрос, решаются на уровне исполнительной власти.
"Например, использование каннабиса. Вопрос о том, какое количество депутатов иметь в Верховной Раде, – это совместное решение политической и общественной элиты. В результате процесса согласования. Это нельзя решить просто опросом. Это работа и самого парламента, судебных органов, президента, политических партий, это экспертное обсуждение. Это вопрос серьезного разговора. Так, с кондачка, решать такие вопросы нельзя", – резюмировал Илларионов.
Илларионов: Российское общество придет к пониманию того, что важнее любых украденных территорий добрые отношения с украинцами, молдаванами, грузинами. Читайте полную версию интервью
В день местных выборов 25 октября украинцам предложили ответить на "пять важных вопросов" от Зеленского:
Офис президента подчеркивал, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.
26 октября "Слуга народа" презентовала результаты опроса после анализа 74% анкет. Наибольшую поддержку респондентов получил вопрос о сокращении численности народных депутатов до 300: "за" – 89,6%, "против" – 7,12%.
Окончательные результаты опроса пока не обнародованы.