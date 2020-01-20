Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Информация о подрядчике в аэропорту Днепропетровск является фейком – Днепропетровская ОГА

Cистема электронных госзакупок ProZorro выбрала главным претендентом на победу компанию "Прогресстех-Украина", так как она по правилам аукциона предложила самую низкую среди участников цену работ, но эта фирма не признана победителем.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Днепропетровская ОГА: "Зрада" отменяется
Днепропетровская ОГА: "Зрада" отменяется
Фото: 24tv.ua

Днепропетровская облгосадминистрация назвала дезинформацией новости в СМИ о том, что будто бы победителем тендера на проектирование взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Днепропетровской области стала компания "Прогресстех-Украина". Об этом говорится в официальном заявлении на сайте администрации.

"В интернете появилась информация, что уже определены проектировщики взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Днепропетровской области. Мол, стратегическим для Украины объектом будет заниматься компания ООО "Прогресстех-Украина", – сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Как пояснили в ведомстве, это фейк, основанный на незнании автором публикации закона "О публичных закупках": система электронных госзакупок ProZorro выбрала главным претендентом на победу эту фирму, так как она по правилам аукциона предложила самую низкую среди участников цену работ. Но ООО "Прогресстех-Украина" не признано победителем.

В облгосадминистрации заявили, "после аукциона по процедуре начинается проверка тендерного комитета, он подробно изучит предложение претендента, его документы", это продлится не менее пяти рабочих дней. Претендент может получить отказ из-за выявленных в его тендерном предложении недостатков. А на победу в тендере будет претендовать следующая компания – участница аукциона.

"Ни одна компания, которая имеет проблемы с законом или не выполняет условий тендеров, допущена к работам не будет. Поэтому "зрада" отменяется", – разъяснили в госоргане.

В Днепропетровской ОГА уточнили, что "тендер на определение проектировщика взлетно-посадочной полосы проводит госпредприятие "Фининпро". Оно распоряжается средствами, которые Мининфраструктуры направляет на строительство взлетно-посадочной полосы. Днепропетровская ОГА не организовывает и не проводит тендеры, а выступает центром, который координирует действия всех участников проекта".

Обо всех этапах воплощения проекта строительства аэропорта можно оперативно узнавать на сайте ОГА, подчеркнули в пресс-службе.

Аэропорт Днепропетровск был открыт в 1943 году и нуждается в модернизации. Терминал находится в частной собственности компании "Днеправиа", взлетно-посадочная полоса принадлежит государству. В марте 2018 года мэр города Борис Филатов заявлял, что новый аэропорт в Днепре построят при поддержке бизнесмена Александра Ярославского

Ярославский заявлял, что готов инвестировать в строительство аэровокзального комплекса, если государство профинансирует реконструкцию аэродрома. “Как только первая гривна от государства придет, сразу воткнется первая лопата”, – обещал он. Бизнесмен прогнозировал, что строительство займет около 2,5 года и обойдется в $70 млн.

12 июля 2019 года во время первого визита в Днепр в статусе главы государства Владимир Зеленский пообещал помочь со строительством аэропорта. "Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", – заявлял он.

Конкурс на разработку проектной документации и ее экспертизу был объявлен 14 ноября, ожидаемая стоимость работ – 26,5 млн грн (с НДС). Но, как отметили в пресс-службе, все четыре поступивших тендерных предложения были подготовлены некачественно и не в полном объеме, что не позволило определить победителя, и конкурс был отменен.

18 декабря был объявлен новый тендер на разработку и экспертизу проектной документации по строительству аэропорта в Днепре.

Теги: аэропорт, Днепр, конкурс, тендер, ProZorro
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Глазами своего будущего мужа". Невеста героя шоу "Холостяк 9" Квиткова показала тело в купальнике
"Глазами своего будущего мужа". Невеста героя шоу "Холостяк 9" Квиткова показала тело в купальнике
  Певец Олни умер во время выступления
  Певец Олни умер во время выступления
Самые эффектные образы церемонии премии Гильдии киноактеров США. Фоторепортаж
Самые эффектные образы церемонии премии Гильдии киноактеров США. Фоторепортаж
Тарантино начал работу над сериалом по мотивам "Однажды в... Голливуде"
Тарантино начал работу над сериалом по мотивам "Однажды в... Голливуде"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS