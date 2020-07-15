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Интервью Бацман с Сакварелидзе. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с бывшим заместителем генерального прокурора Украины Давидом Сакварелидзе выйдет сегодня в 18.00.

Сакварелидзе был заместителем генерального прокурора Украины в 2015 2016 годах
Сакварелидзе был заместителем генерального прокурора Украины в 2015–2016 годах
Фото: old.gp.gov.ua

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с юристом, бывшим заместителем генерального прокурора Украины Давидом Сакварелидзе. Об этом "ГОРДОН" сообщила журналистка. 

Программу записали 14 июля по Skype. Трансляция начнется в 18.00. 

Во время интервью Сакварелидзе говорил о ситуации в Офисе генерального прокурора Украины, бывших и нынешнем генеральных прокурорах Викторе Шокине, Руслане Рябошапке и Ирине Венедиктовой, о президентстве Петра Порошенко, бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, о ситуации в Грузии и личной жизни.

"Порошенко упустил очень глобальный шанс стать исторической фигурой в Украине  перечеркнуть свои амбиции возглавить журнал Forbes и наконец попасть в учебник истории. У меня к нему больше жалости, чем какой-то обиды (хотя из-за него мы натерпелись очень сильно). Почему жалость? У него все было для того, чтобы вывести Украину на другой уровень. Думаю, что слава намного важнее, чем журнал Forbes", – сказал Сакварелидзе. 

Сакварелидзе родился в 1981 году в Тбилиси. В 2004 году окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета, также учился на факультете политологии в американском Университете Святого Бонавентура и на факультете регионального управления японского Университета Тойо. 

После окончания Тбилисского университета работал в министерстве юстиции Грузии, затем – в администрации президента Грузии, Тбилисской мэрии и прокуратуре Грузии. 

В 2008–2012 годах был заместителем главного прокурора Грузии, затем в течение трех лет  депутатом грузинского парламента от партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

В 2015 году переехал в Украину и получил украинское гражданство. С сентября 2015 года по март 2016 года был заместителем генерального прокурора Украины  прокурором Одесской области. Один из лидеров партии "Рух нових сил". 

Теги: Алеся Бацман, Давид Сакварелидзе
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