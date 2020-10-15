Интервью Гордона с Верещук. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с народным депутатом от "Слуги народа", кандидатом в мэры Киева Ириной Верещук выйдет сегодня в 18.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале основателя издания, журналиста Дмитрия Гордона выйдет интервью с народным депутатом от "Слуги народа", кандидатом в мэры Киева Ириной Верещук. Об этом Гордон сообщил в Instagram.

"Сегодня в 18.00 по Киеву на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" смотрите убойное интервью с Ириной Верещук. Уверен: не пожалеете!" – написал журналист.

Программу записали 7 октября. Во время интервью Верещук говорила о семье, учебе в интернате и военном институте, о службе в армии, о политической карьере, отношениях с бывшими президентами Украины Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и нынешним главой государства Владимиром Зеленским, о своих соперниках на внутрипартийных праймериз по выбору кандидата для участия в выборах мэра Киева Николае Тищенко и Александре Дубинском, о том, возможен ли мир между Россией и Украиной, о Киеве, своем участии в выборах мэра и о полете на зонтике над городом, о дебатах с мэром Киева Виталием Кличко и его сильных сторонах, о занятиях единоборствами, сыне и муже – офицере "Альфы".

"Я спросила у Леонида Макаровича [Кравчука]: "Как сохранять, как вы, жизненную стойкость и такое спокойствие? Вас хейтят, вас критикуют, а вы так снисходительно к этому относитесь". И он сказал: "Ирочка, помни: все – здесь, в голове. Береги ее. Здесь все: им ум, и секс. Береги! Есть информационная гигиена, относись очень серьезно к тому, о чем ты думаешь, как думаешь, все, что хочешь, закладывай в голову как благомыслие", – рассказала политик.

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области.

Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

С июня по октябрь 2010 года была заместителем председателя Жолковской райгосадминистрации. В октябре 2010 года была избрана городским головой Равы-Русской и находилась на этой должности до февраля 2015 года.

Верещук – кандидат наук по государственному управлению, до избрания в Верховную Раду была доцентом кафедры политических наук, публичного управления и администрирования факультета политологии и права Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, профессором кафедры общей и прикладной психологии Института экологии экономики и права. В парламент прошла по списку партии "Слуга народа" (№29 в списке). В сентябре – ноябре 2019 года была представителем Кабмина в Раде, ушла с должности, поскольку, по ее словам, не сработалась с тогдашним премьером Алексеем Гончаруком.

В сентябре 2020 года партия "Слуга народа" официально выдвинула Верещук кандидатом в мэры Киева на выборах, которые состоятся 25 октября.