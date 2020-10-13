Верещук рассказала, на что никогда не пойдет в политике

Обо всем можно договариваться, если речь не идет о коррупции, взятках и схемах, заявила народный депутат от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

Ирина Верещук: Если я буду на это идти, то меня система съест очень быстро. Буквально за год Ирины Верещук как политика, у которой есть будущее, не будет Фото: Ірина Верещук / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в эфире программы "Максимум" на телеканале "Наш" рассказала, какие вещи для нее в политике неприемлемы.

"Некомпромиссными являются вопросы коррупции, взяток и схем. Этого не будет точно. Если я буду на это идти, то меня система съест очень быстро. Буквально за год Ирины Верещук как политика, у которой есть будущее, не будет. Поэтому я для себя сделала выбор и буду всегда его придерживаться. Без коррупции. Обо всем остальном будем договариваться", – сказала Верещук.

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Видео: НАШ / YouTube

20 сентября партия "Слуга народа" официально утвердила ее как кандидата на пост мэра столицы. В июле она выиграла праймериз на должность мэра Киева.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.