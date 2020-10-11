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Новый ролик Верещук: кандидат в мэры "отрастила" руку, чтобы защитить киевлянина от дождя

Народный депутат от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук опубликовала новое видео – в неизменном желтом дождевике и с зеленым зонтом.

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Верещук баллотируется в мэры Киева
Верещук баллотируется в мэры Киева
Скриншот: @irynavereschuk / TikTok

Народный депутат и кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук 10 октября выложила в TikTok новый ролик. Снова в желтом дождевике и с зеленым зонтом, как и в предыдущих видео из этой серии.

Под фрагмент песни "Аче я звезда ютуб" политик "отращивает" себе руку длиной более двух метров, чтобы защитить от дождя мужчину. "В Киеве важен каждый", – сказано в описании ролика. Вероятно, рука такой длины понадобилась Верещук, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Сама она при этом стоит под дождем без зонта, а между ней и киевлянином на тротуаре остаются части ног.

В предыдущем ролике политик преследовала киевлянина, который выбросил бумажку мимо урны, и находила его даже в туалете. Еще один ролик в том же образе – где Верещук парит над Киевом на зонте – был снят, но пока его не публиковали. 

20 сентября партия "Слуга народа" официально утвердила Верещук как кандидата на пост мэра столицы. В июле она выиграла праймериз на должность мэра Киева.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, Ирина Верещук, политика, местные выборы, Слуга народа, ролик
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