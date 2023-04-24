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Интервью Гордона с жителем Кировоградской области, в которого стрелял Поворознюк. Видео

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Никифоров рассказал о конфликте с Поворознюком
Никифоров рассказал о конфликте с Поворознюком
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с жителем поселка Петрово Кировоградской области Михаилом Никифоровым, в которого стрелял украинский бизнесмен, президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк.

По словам Никифорова, с Поворознюком они познакомились в 1993 году, подружились, но затем межу ними произошел конфликт из-за денег.

Никифоров рассказал, что Поворознюк его "травил", иногда с друзьями избивал, а один раз друг бизнесмена чуть не задушил Никифорова веревкой, а сам бизнесмен в него выстрелил из пистолета.

"Пока Миша Кириенко набрасывал на меня веревку, вижу, Поворознюк пистолет вынимает. И пока этот [Кириенко] прыгал вокруг меня с веревкой, я же тоже хотел его "угреть", слышу удар – гуп. [Словно] кто-то в грудь так [очень сильно] ударил – а я и боксом занимался [но такого никогда не было]. Оказалось, это не удар был, а пуля прошла через меня. Пуля вылетела возле сердца", – рассказал Никифоров.

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П'ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости ("три за драки, а четвертая, выходит, экономическая", за "кражу солярки из карьера") и что трижды на него покушались. "Жестких [покушений] – три: расстрелянная машина, взорванная машина и граната [в кабинете]", – сказал он.

На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Я заработал свои деньги сам, а не украл. Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства. Ну проносило, проходило, я за это судимость заработал", – сказал он.

Поворознюк внесен в базу сайта "Миротворец". В его карточке сказано, что он "мародер и вор" и что он совершал "осознанные действия, направленные на разграбление Украины".

Гордон записал уже несколько интервью со знакомыми и односельчанами Поворознюка, которые рассказывают о его преступлениях в Кировоградской области

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Александр Поворознюк, Михаил Никифоров
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