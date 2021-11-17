Интервью Бацман с Ярошем. Где и когда смотреть

Интервью продолжалось полтора часа. Трансляция программы начнется в 18.00 на канале "Алеся Бацман".

В интервью Ярош рассказал, как относился к популярности, которая неожиданно пришла к нему в 2014 году, как появился мем о "визитке Яроша", почему до сих пор находится в розыске Интерпола, как стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины, планирует ли вернуться в политику, о самом тяжелом дне Революции достоинства и о встрече с беглым президентом Виктором Януковичем во время протестов, говорил о будущем России и ее президента Владимира Путина, о российских пропагандистах Владимире Соловьеве и Ольге Скабеевой, о том, почему, по его мнению, пятый президент Украины Петр Порошенко проиграл выборы и есть ли шанс у нынешнего главы государства Владимира Зеленского переизбраться на второй срок.

Ярош родился в 1971 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское) Днепропетровской области. После окончания средней школы пошел работать на завод, затем в 1989–1991 годах служил в Советской армии. В 2001-м окончил филологический факультет Дрогобычского педагогического университета имени Ивана Франко.

С конца 1980-х годов участвует в националистическом движении. Был членом "Народного руху України". В 1994 году вместе с соратниками основал организацию "Тризуб" имени Степана Бандеры, а позже ее возглавил.

В конце ноября 2013 года на базе "Тризуба" создал "Правый сектор" – организацию, объединившую активистов украинских националистических организаций, в 2014 году она получила статус политической партии. "Правый сектор" активно участвовал в Революции достоинства, был ее боевым крылом.

Вместе с бойцами "Правого сектора" Ярош принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, в 2015 году был ранен под Донецком.

В 2015 году вышел из "Правого сектора", заявив, что осуждает "псевдореволюционную деятельность, которая угрожает существованию государства Украина". После выхода из "Правого сектора" основал новое движение – "Державна ініціатива Яроша", а также добровольческое военное формирование "Украинская добровольческая армия".

В 2014 году баллотировался в президенты Украины, набрал 0,7% голосов избирателей. В 2014 году был избран народным депутатом в одном из мажоритарных округов в Днепропетровской области.

В ноябре 2021 года стал советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.