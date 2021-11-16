"Долой псевдотолерантность и псевдодемократию". Ярош предлагает разрешить стрелять по нарушителям границы Украины

"Украинские пограничники, полиция, Национальная гвардия должны иметь право на применение всех без исключения средств огневого и другого поражения к нарушителям. Во время войны за независимость долой псевдотолерантность и псевдодемократию. Да здравствует украинское самостоятельное соборное государство", – написал он.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.

Украина в связи с ситуацией укрепляет границу с Беларусью, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов, рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский. Будет усилено присутствие Госпогранслужбы. Также будут привлечены силы Нацгвардии и Нацполиции Украины.

Совет нацбезопасности и обороны на совещании 14 ноября в Луцке рассмотрел разные сценарии развития ситуации на границе с Беларусью, в том числе и введение чрезвычайного положения в отдельных областях Украины, сообщал Монастырский. В случае необходимости быстрого ответа на массовое присутствие мигрантов на отдельных участках украинско-белорусской границы будут возводиться временные сооружения.

15 ноября спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что в данное время Госпогранслужба Украины не фиксирует попыток нелегальных мигрантов проникнуть из Беларуси в Украину.