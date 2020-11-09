ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Интервью Бацман с Заманой. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с бывшим начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковником Владимиром Заманой выйдет сегодня в 18.00.

Бацман записала интервью с Заманой в конце октября
Бацман записала интервью с Заманой в конце октября
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с бывшим начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковником Владимиром Заманой.

Как сообщила "ГОРДОН" журналистка, интервью записали в конце октября. Оно продолжалось около часа.

Во время интервью Замана говорил об уголовном производстве против себя и о том, кто за этим стоит, об аннексии Крыма в 2014 году и действиях тогдашнего украинского руководства, о взрывах на складах боеприпасов в Украине, а также о том, когда Крым и Донбасс вернутся под контроль Украины. 

"[Скоро ли Донбасс и Крым станут опять украинскими?] Сложный вопрос. Я думаю, что нет. Наше государство должно измениться внутри, чтобы люди почувствовали, что здесь лучше. Это во-первых. Во вторых, у нас нет единого понимания, что делать дальше. У нас используется ситуация с Крымом и Донбассом, чтобы в очередной раз прийти к власти и попиариться", – сказал Замана.

Трансляция интервью начнется в 18.00 на YouTube-канале "Алеся Бацман".

Замана родился в 1959 году в Черниговской области. Окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище (1982), Военную академию бронетанковых войск в Москве (1993) и Национальную академию обороны Украины (2004).

Проходил службу в группе советских войск в Германии и в войсках Туркестанского военного округа. После окончания Военной академии бронетанковых войск служил в Одесском военном округе и Северном оперативном командовании.

В 2004–2005 годах был заместителем командующего, а в 20052007 годах – командующим 6-м армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ. Затем в течение двух лет Замана возглавлял территориальное управление Западного оперативного командования. В 2009–2012 годах был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по боевой подготовке, а 20122014 года – начальником Генерального штаба  главнокомандующим ВСУ.

Замана руководил ВСУ во время Революции достоинства 20132014 годов. Он утверждает, что отказался использовать армию против протестующих.

"Нет ни одного факта применения личного состава ВСУ, в том числе десантных подразделений, по всей территории Украины во время Майдана. Ни одного! Несмотря на то, что меня почти месяц ломали лебедевы, якименки, пшонки. Ни одного! Именно после моего прямого отказа применять армию против Майдана [президент Виктор] Янукович снял меня с должности", – заявил Замана.

Замана фигурирует в деле о государственной измене, о подозрении ему сообщили в феврале 2019 года. По мнению следователей Государственного бюро расследований, реформирование ВСУ во времена руководства Заманы негативно повлияло на обороноспособность Украины и в дальнейшем привело к аннексии Крыма. Досудебное расследование по этому делу завершили в сентябре 2020 года. Замана свою вину отрицает.

Теги: армия, Генштаб ВСУ, Владимир Замана, Вооруженные силы Украины, Алеся Бацман, ВСУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Линч стала новым агентом 007 в "Не время умирать"
Линч стала новым агентом 007 в "Не время умирать"
  "Младшая стрекоза с энерджайзером", "Старшенькая прелесть". Мейхер вышла на паркет с дочерьми
  "Младшая – стрекоза с энерджайзером", "Старшенькая – прелесть". Мейхер вышла на паркет с дочерьми
Кондратюк: После Крыма и Донбасса россияне посягнули еще и на борщ!
Кондратюк: После Крыма и Донбасса россияне посягнули еще и на борщ!
"У меня корона". Анатолий Анатолич рассказал, как у него проявляется COVID-19
"У меня корона". Анатолий Анатолич рассказал, как у него проявляется COVID-19
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилии
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилии
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
  Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
  Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19
Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
  Марина Кинах переболела COVID-19
  Марина Кинах переболела COVID-19
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Ризатдинова показала тренировку в зале
Ризатдинова показала тренировку в зале
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилии
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилии
"Красивая семья! Счастья!". Галкин показал фото с Орбакайте
"Красивая семья! Счастья!". Галкин показал фото с Орбакайте
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
"Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS