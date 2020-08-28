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Интервью Бацман со Швецом. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с бывшим советским разведчиком и сокурсником президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрием Швецом выйдет сегодня в 18.00.

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Бацман записала интервью со Швецом 27 августа по Skype
Бацман записала интервью со Швецом 27 августа по Skype
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com (архив)

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с бывшим советским разведчиком и сокурсником президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрием Швецом, сообщила журналистка изданию "ГОРДОН".

Программу записали 27 августа по Skype. Трансляция начнется в 18.00.

Во время интервью Швец говорил об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и о том, кто может быть к этому причастен, о российской вакцине против коронавируса, ситуации в Беларусии и будущем ее президента Александра Лукашенко, о протестах в России и преемнике президента РФ Владимира Путина.

"Сейчас мне практически понятно, кто отравил Навального. Это было сделано в рамках ползучего государственного переворота, который сейчас совершается в России целой группой товарищей, прежде всего верхушкой ФСБ во главе с [Николаем] Патрушевым. Они готовятся к массовым протестам в России, их цель – возглавить эти протесты. А для того, чтобы их люди могли возглавить эти процессы, им нужно убрать тех людей, которые им неподконтрольны и которые могут  сыграть роль лидеров. После убийства [Бориса] Немцова таким одним из последних из могикан был Навальный", – сказал Швец. 

Швец родился в 1952 году в Харькове. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сейчас Российский университет дружбы народов) в области международного права, а также Краснознаменный имени Андропова институт КГБ СССР, где учился вместе с Путиным. 

В 1980-х, в разгар холодной войны, был разведчиком в США. Работал под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР. В 1990-м Швец уволился со службы, спустя три года эмигрировал в США, где выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".

Более 20 лет возглавляет американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Алексей Навальный, ФСБ, Николай Патрушев, Алеся Бацман, Юрий Швец, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, протесты в Беларуси, отравление Навального
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