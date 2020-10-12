Интервью Гордона с главой Харьковской ОГА Кучером. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с председателем Харьковской областной государственной администрации Алексеем Кучером выйдет сегодня в 18.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале основателя издания, журналиста Дмитрия Гордона выйдет интервью с председателем Харьковской областной государственной администрации Алексеем Кучером. Об этом журналист сообщил изданию "ГОРДОН".

Программу записали 8 октября. Ее трансляция начнется в 18.00 на канале "Дмитрий Гордон".

Во время интервью Кучер говорил о своей семье и спортивном прошлом, о знакомстве с президентом Украины Владимиром Зеленским, об отношениях с мэром Харькова Геннадием Кернесом и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, о катастрофе самолета Ан-26 в Харьковской области и ситуации с коронавирусом в регионе.

"Вы знаете, Геннадий Адольфович – острослов, человек-афоризм. Иногда он и в мою сторону забрасывал некоторые моменты. Тем не менее, в некотором плане я считаю его учителем своим и даже тренером. Поэтому желаю ему как можно быстрее возвращаться в Харьков – его харьковчане ждут. Хороший ли он мэр? Да", – сказал глава Харьковской ОГА.

Кучер родился в 1985 году в Херсонской области. Окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сковороды (специальность – физическое воспитание) и Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого (специальность – правоведение). В детстве и юности профессионально занимался легкой атлетикой, является призером и победителем всеукраинских и международных соревнований.

Работал в прокуратуре Киевского района Харькова, в Дзержинском районном суде Харькова (секретарем судебного заседания, помощником судьи). В 2011–2019 годах занимался индивидуальной адвокатской деятельностью.

В 2019 году был избран народным депутатом от "Слуги народа". В том же году президент назначил его председателем Харьковской ОГА.

На местных выборах 2020 года баллотируется в мэры Харькова от "Слуги народа".