ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Интервью Гордона с главой Харьковской ОГА Кучером. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с председателем Харьковской областной государственной администрации Алексеем Кучером выйдет сегодня в 18.00.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гордон записал интервью с Кучером 8 октября в Киеве
Гордон записал интервью с Кучером 8 октября в Киеве
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале основателя издания, журналиста Дмитрия Гордона выйдет интервью с председателем Харьковской областной государственной администрации Алексеем Кучером. Об этом журналист сообщил изданию "ГОРДОН".

Программу записали 8 октября. Ее трансляция начнется в 18.00 на канале "Дмитрий Гордон"

Во время интервью Кучер говорил о своей семье и спортивном прошлом, о знакомстве с президентом Украины Владимиром Зеленским, об отношениях с мэром Харькова Геннадием Кернесом и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, о катастрофе самолета Ан-26 в Харьковской области и ситуации с коронавирусом в регионе.

"Вы знаете, Геннадий Адольфович – острослов, человек-афоризм. Иногда он и в мою сторону забрасывал некоторые моменты. Тем не менее, в некотором плане я считаю его учителем своим и даже тренером. Поэтому желаю ему как можно быстрее возвращаться в Харьков – его харьковчане ждут. Хороший ли он мэр? Да", – сказал глава Харьковской ОГА. 

Кучер родился в 1985 году в Херсонской области. Окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сковороды (специальность – физическое воспитание) и Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого (специальность – правоведение). В детстве и юности профессионально занимался легкой атлетикой, является призером и победителем всеукраинских и международных соревнований.

Работал в прокуратуре Киевского района Харькова, в Дзержинском районном суде Харькова (секретарем судебного заседания, помощником судьи). В 2011–2019 годах занимался индивидуальной адвокатской деятельностью.

В 2019 году был избран народным депутатом от "Слуги народа". В том же году президент назначил его председателем Харьковской ОГА. 

На местных выборах 2020 года баллотируется в мэры Харькова от "Слуги народа"

Теги: Дмитрий Гордон, Харьков, Геннадий Кернес, Арсен Аваков, Харьковская область, Ан-26, Харьковская ОГА, Владимир Зеленский, Слуга народа, Алексей Кучер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, крушение Ан-26 в Чугуеве
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Это невероятно смешно". Ткач и Яма спародировали Могилевскую на шоу "Маскарад"
"Это невероятно смешно". Ткач и Яма спародировали Могилевскую на шоу "Маскарад"
"Орешки что надо", "Удобно ставить уколы". Никитюк посветила голыми ягодицами
"Орешки что надо", "Удобно ставить уколы". Никитюк посветила голыми ягодицами
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
Гвоздева стала мамой во второй раз. Фото из роддома
Гвоздева стала мамой во второй раз. Фото из роддома
"Танцы со звездами". Результаты седьмого эфира проекта
"Танцы со звездами". Результаты седьмого эфира проекта
"Очень и очень", "Самая желанная самка". Подписчики Вики из "НеАнгелов" под новым фото заявили, что ей пойдет стрижка
"Очень и очень", "Самая желанная самка". Подписчики Вики из "НеАнгелов" под новым фото заявили, что ей пойдет стрижка
  Позитив заразился коронавирусом. У его партнерши по "Танцам со звездами" температура 35,1 ºС
  Позитив заразился коронавирусом. У его партнерши по "Танцам со звездами" температура 35,1 ºС
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
  Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
  Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
  Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
  Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
  "Ко мне приезжала полиция, проверяла, дома ли я". Андре Тан рассказал, как переболел COVID-19
  "Ко мне приезжала полиция, проверяла, дома ли я". Андре Тан рассказал, как переболел COVID-19
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
"Всегда восхищалась умением быть настоящим мужчиной". Боржемская показала старшего брата
"Всегда восхищалась умением быть настоящим мужчиной". Боржемская показала старшего брата
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
  Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
Хименес-Браво поделился снимками из отпуска в Египте
Хименес-Браво поделился снимками из отпуска в Египте
"Всегда восхищалась умением быть настоящим мужчиной". Боржемская показала старшего брата
"Всегда восхищалась умением быть настоящим мужчиной". Боржемская показала старшего брата
Йовович показала, как выглядит в конце трудного дня
Йовович показала, как выглядит в конце трудного дня
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS