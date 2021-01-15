Интервью Гордона со Швецом. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим советским разведчиком и сокурсником президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрием Швецом выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

Сегодня вечером на YouTube-канале основателя издания Дмитрия Гордона выйдет интервью с бывшим советским разведчиком и сокурсником президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрием Швецом, сообщил журналист изданию "ГОРДОН".

Швец более 25 лет проживает в США, где стал аналитиком бизнес-разведки.

Программу записали по Skype. Ее трансляция начнется в 18.00 на канале "Дмитрий Гордон".

Во время интервью Швец говорил о президентских выборах в США, штурме Капитолия и влиянии России на ситуацию в Америке, о том, является ли действующий президент США Дональд Трамп агентом КГБ и есть ли у Москвы компромат на него, о том, какой будет политика следующего главы Белого дома Джо Байдена в отношении России и Украины, а также об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и его возвращении в Россию.

"Будут ли американские спецслужбы заниматься Трампом и его связями с Россией после его ухода с поста? Безусловно. Напрасно он эту гастроль последнюю устроил. Ему надо было тихо, спокойно подчиниться и уйти, тем более что поддержка в определенных кругах в Республиканской партии и у народа была, но сейчас она рушится на глазах. Он этого не сделал, и нарвался. По нему, если не ошибаюсь, ведется около восьми расследований по уголовным делам, в основном по поводу налогов. Но одно дело, знаменательное, против его The Trump Organization, [оно касается создания] преступной группировки. Это страшное дело, туда можно засунуть все, включая связи с Москвой. Из него Трамп может выйти с несколькими пожизненными заключениями", – сказал Швец.

Швец родился в 1952 году в Харькове. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сейчас Российский университет дружбы народов) в области международного права, а также Краснознаменный имени Андропова институт КГБ СССР, где учился вместе с Путиным.

В 1980-х, в разгар холодной войны, был разведчиком в США. Работал под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР. В 1990-м Швец уволился со службы, спустя три года эмигрировал в США, где выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".

Более 20 лет возглавляет американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний.